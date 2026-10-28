Probabile Corriere dello Sport: "Vanoli si affida ai punti fermi. Viery centrale unico cambio rispetto al Meazza"

La svolta è necessaria quanto prima, considerato che la Viola non vince in casa da 198 giorni: Fiorentina-Lazio 1-0 del 13 aprile scorso

Se c'è una cosa che la Fiorentina ha bisogno di allontanare il più lontano possibile in questo momento sono i dubbi, mentre invece ha assoluta necessità di certezze: tecniche, tattiche, strutturali, di organizzazione, di sistema di gioco. La svolta è necessaria quanto prima, considerato che la Viola non vince in casa da 198 giorni: Fiorentina-Lazio 1-0 del 13 aprile scorso. Tutto quello che interviene ad aggiungere elementi da capire, interpretare ed elaborare aumenta i dubbi di cui sopra e aumenta, soprattutto, il rischio di mandare più in confusione De Gea e compagni: un buon motivo, ad esempio, per insistere con la formazione iniziale di San Siro che, di fatto, aveva portato la squadra viola ad essere in vantaggio sull'Inter fino al 90'. Con una novità forzata: Viery subito al posto dell'infortunato Pongracic.

LIBERA MASTA. Per il resto ci si attende una Fiorentina ancora nel segno del 4-3-3 e con alcuni punti di riferimento in ogni reparto: Dragusin in difesa, Fagioli a centrocampo e Mastantuono in attacco, per dirne tre specifici. Quantità e qualità, sostanza e fantasia, geometria ed inventiva, caratteristiche che la formazione di Vanoli finora ha saputo esprimere solo a tratti e che viceversa devono diventare tratti distintivi. Su tutto: calciatori liberi di testa. Fagioli e Mastantuono in primis, per alzare il livello della prestazione individuale e di conseguenza quello di squadra, ma il concetto vale per tutti gli altri nel tentativo di togliere il blocco mentale derivante dalla situazione complicata di classifica. Non è facile, anzi è difficile, perché stanno passando le partite e le giornate e la Fiorentina fatica ad ottenere ciò che vuole, nel rendimento e nei punti, così la posizione laggiù in fondo è già un fardello al di là dei buoni propositi dentro al Viola Park. Quindi, va ribadito, tutto mettendo insieme, in questo momento servono solo certezze e va evitato qualsiasi tipo di ostacolo aggiuntivo.



MODULO CERTO. Si diceva: 4-3-3 come al Meazza. Per avere più equilibrio, che invece diminuisce gioco-forza reintroducendo il 4-2-3-1 e il trequartista (Gonçalves) alle spalle del centravanti, scopre il centrocampo e costringe gli esterni offensivi (Mastantuono e Njie) a compiti di copertura che non hanno nelle loro corde – specie l'argentino – e che poi li penalizzano nella lucidità d'azione e nelle scelte da fare in fase offensiva. Quanto all'ex Real Madrid, non ci si può rinunciare e va messo nelle condizioni di incidere col suo sinistro dandogli meno campo da correre e più visuale sulla porta avversaria: a lui e Njie dall'altra parte (Gnonto insidia il posto dello svedese), con Pellegrino preferito a Beto per completare il tridente offensivo. Linea arretrata e linea mediana vengono quasi in automatico, anche se Vanoli ha l'allenamento odierno di rifinitura e la mattina di domani nel “richiamo” finale per la decidere. Intanto, Jimenez e Valdepeñas ai lati della coppia Dragusin-Viery , mentre Fagioli si piazzerà tra Ndour e Brescianini. Come a San Siro, per provare a ripetere le buone cose che avevano prodotto l'1-0, migliorarle e mantenerle nella ricerca di una vittoria non più differibile. Certezze, insomma.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport