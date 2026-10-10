Corriere dello Sport, Vanoli: "Fagioli ha bisogno di continuità. Ndour merita la nazionale maggiore"

Le parole di Paolo Vanoli che esalta i suoi centrocampisti galvanizzati dopo l'esperienza con la maglia dell'Italia

Paolo Vanoli non ne poteva più e non vedeva l'ora di ricominciare (Sosta cosi lunga non mi piace molto: c'è troppo distacco dal campionato e porta via tanti calciatori da studiare per capire cosa ci ha dato e cosa ci ha tolto") ma almeno si è goduto il Viola Park con chi dei suoi è rimasto (nel senso che si sono allenati tanto e bene) e ha applaudito chi invece si è messo in mostra in nazionale: i due italiani su tutti come riportato da Il Corriere dello Sport.

"Sono molto felice per Fagioli e orgoglioso di avergli dato qualcosa per portarlo in maglia azzurra. Nicolò è forte, tatticamente intelligente e può giocare in ruoli diversi, come ha dimostrato occupando una posizione nella Fiorentina e un'altra nell'Italia: adesso viene però il difficile e deve continuare cosi per fare vedere di essere ancora più forte. Quanto a Ndour, stamani (ieri) ha riprovato il tiro con cui ha segnato contro la Polonia e non gli è riuscito. Battuta a parte, a Pescara ha fatto un gol strepitoso, intanto per il coraggio e anche per Cher vale un po il discorso per Fagioli: ha avuto una crescita esponenziale da quando c'è il sottoscritto sula panchina viola e la mia esperienza nel settore giovanile mi aiuta sempre a non giudicare subito il giovane calciatore. Sono ugualmente felice per lui e spero di vederlo anche in Nazionale maggiore: se lo merita"