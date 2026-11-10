Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Tre giorni di pausa per i viola. Nella sosta si punta al recupero di Atta e Pongracic"

Fra tre giorni la ripresa degli allenamenti. Nonostante le numerose assenze per le nazionali, Vanoli lavorerà soprattutto sulla fase difensiva, aspettando i recuperi

FIRENZE - Secondo giorno di sosta, nonché di riposo, per la Fiorentina di Vanoli, che riprenderà a lavorare sul campo a partire da giovedì. Il tecnico viola ha concesso 72 ore di relax ai suoi giocatori, così da ripartire con gli allenamenti più carichi possibile. Tra le priorità, oltre al perfezionamento dei meccanismi difensivi e non solo, c'è il recupero di Atta. Il centrocampista proverà a tornare a disposizione per la trasferta di Monza, in programma lunedì 23. Anche Pongracic conta di rientrare dopo la pausa.



NAZIONALI. Tra i viola convocati c’è Mastantuono, la cui Argentina sfiderà Uruguay (14/11) e Costa Rica (17/11). Poi Fagioli, che con l’Italia affronterà Francia (12/11) e Belgio (15/11). La Costa d’Avorio di Oulai giocherà due volte contro il Gambia (12/11 e 17/11). Njie, con la Svezia, sfiderà Bosnia (14/11) e Polonia (17/11). La Romania di Dragusin si misurerà con Polonia (14/11) e Bosnia (17/11). La Guinea-Bissau di Beto affronterà due volte il Madagascar (12/11 e 17/11). Infine Ndour e l’Italia U21 giocheranno contro Francia (13/11) e Belgio (16/11).

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport