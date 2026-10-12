Corriere dello Sport: "Trasformare i potenziali pericoli di un calendario ostile in possibilità da sfruttare"

Va riconosciuto che lì dentro nessuno ha mai parlato di obiettivi, tanto meno di obiettivi ambiziosi, ma solo di una Fiorentina da far diventare nel tempo «competitiva e duratura»

Como in arrivo domenica al Franchi, poi a seguire in alternanza fuori-casa, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus per approdare all’8 novembre e alla seconda sosta del campionato: il calendario si conosceva ma la partita di Genova, e soprattutto il risultato con cui De Gea e compagni hanno ricominciato dopo il primo stop, ha aggiunto due motivi se non di preoccupazione sicuramente di attenzione in più al Viola Park.

PUNTI CERCASI. Va riconosciuto che lì dentro nessuno ha mai parlato di obiettivi, tanto meno di obiettivi ambiziosi, ma solo di una Fiorentina da far diventare nel tempo «competitiva e duratura». Di traguardi da raggiungere idem, nemmeno con l’arrivo di Vanoli in panchina al posto di Grosso che ha interrotto l’emorragia iniziale di sconfitte e fatto andare De Gea e compagni con il sorriso all’appuntamento con le nazionali. Ecco, semmai, l’unica concessione è stata del nuovo-vecchio allenatore che, appena tornato a Firenze, ha detto che questa Fiorentina è una squadra che lo stuzzica e poi l’ha ribadito anche nella conferenza pre-Genoa. Ci stava e ci sta ancora per la qualità del gruppo e gli investimenti sul mercato, però combinando prestazione e sconfitta di Marassi con la fila di avversari da affrontare nelle prossime quattro settimane, il vero obiettivo adesso è uno soltanto: inquadrare il periodo come se fosse decisivo per raggiungere la salvezza infilando il maggior numero di punti.



METAMORFOSI. Sia chiaro, non è decisivo e non sarà probabilmente la lotta per permanenza in Serie A la cornice del destino in casa viola, ma quattro punti in sei gare rimangono quattro punti, cioè pochi, pochissimi, e il precedente dell’anno scorso è lì in tutto il suo poco rassicurante spettro ad incutere perlomeno un po’ di timore. Ecco, semmai, il compito che si stanno dando Vanoli e i suoi è di interrompere subito il circolo vizioso, com’era stato fatto a Venezia, per impedire che a sua volta inneschi il circuito passivo e negativo con cui la Fiorentina ha dovuto fare i conti per tanti mesi nella passata stagione prima di tirarsi fuori dai guai. Altra storia, altro contesto, altre situazioni, sicuramente altra Fiorentina (in teoria), ma come si dice per tutto e non solo per le cose di calcio, è meglio prevenire. E c’è un modo, forse ideale in questo momento, per riuscirci: trasformare i potenziali pericoli di un calendario ostile in possibilità da sfruttare per poi agganciarci il rilancio vero e proprio, che è e dev’essere nelle corde del gruppo di Vanoli. Perché di certo non può essere quello visto finora, né tanto meno a Genova.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport