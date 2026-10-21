Corriere dello Sport: "Svolta Oulai, Vanoli prepara una Fiorentina con l'ivoriano, più solidità a centrocampo"

Per ora solo 45 minuti in campo col nuovo tecnico, ma Oulai potrebbe rivelarsi l'arma perfetta per cambiare rotta

Oulai ha giocato con Grosso (sempre presente tra Roma, Frosinone e Torino per 123 minuti totali), pur nel balletto sulla posizione in campo aperto fin dal suo arrivo a Firenze (regista sì, regista no, insieme a Fagioli sì, insieme no), mentre con Vanoli è andato in campo per 45 minuti a Genova partendo da trequartista dietro a Beto e stop: in panchina senza entrare a Venezia e al Franchi contro Napoli e Como, e quando domenica pomeriggio è tornato a sedersi perché l'ultimo a subentrare sarebbe stato Beto (dopo Gnonto, Valdepeñas, Brescianini e Dodo), la faccia e la postura della sua camminata dicevano più di mille parole. Però, ci sta a breve una possibile svolta favorevole per l'ivoriano.

CHRIST CI SARÀ. Perché la svolta la sta pensando e studiando Vanoli per dare più solidità e più consistenza al centrocampo senza nulla togliere in qualità, anzi, cominciando intanto dal numero: non due "mediani" (virgolette d'obbligo), ma tre per aumentare il raggio d'azione in ampiezza, cosa che ad esempio avrebbe fatto comodo già col Como per non costringere Mastantuono a compiti di rincorsa in copertura che non gli appartengono e lo penalizzano soprattutto nella fase offensiva, dove invece è chiamato a fare la differenza. Se non è una questione di moduli, come amano sempre ripetere gli allenatori, è sicuramente una questione di posizioni e ci sono due possibili soluzioni per provare ad ovviare a questa mancanza: o il 4-3-3 aggiungendo "semplicemente" un centrocampista, o il 4-4-2 mantenendo gli esterni e spostando Mastantuono a fare la seconda punta. Non a caso, i due sistemi di gioco provati da Vanoli nel tentativo di rimonta sui lariani, con il primo preferito in ordine cronologico facendo entrare Brescianini (al posto di Mastantuono): a Milano, invece, potrebbe toccare subito a Christ Inao Oulai, ma stavolta non da trequartista come a Marassi.

NUOVO INIZIO. Una possibilità che potrebbe diventare una soluzione: l'ex Trabzonspor accanto a Fagioli e Ndour, e così sarebbe soddisfatta anche la formula del doppio regista (compito da dividere con l'ex Juventus, chiaramente) che lo stesso tecnico viola ha preconizzato in tempi recenti definendola il futuro di questa squadra. Ci sta che il momento sia arrivato: ne ha bisogno la Fiorentina che soffre tantissimo in fase difensiva (17 gol subiti in 7 partite: nessuno peggio in Serie A), lo richiede la difficoltà dell'impegno in casa dei campioni d'Italia. E da oggi, alla ripresa al Viola Park dopo il martedì di riposo, sarà accelerato l'inserimento di Oulai nel contesto tattico per completare il programma ad hoc preparato da Vanoli e dal suo staff. Mancava e forse manca sempre qualcosa al centrocampista classe 2006 per prendersi il ruolo come atteso, e non solo per i venticinque milioni spesi in estate a farne uno degli acquisti più costosi del club di Commisso, nei tempi e nel modo di giocare le due fasi, nelle scelte da fare: però, adesso c'è l'Inter e può essere davvero un nuovo inizio per Oulai con la Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport