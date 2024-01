Corriere dello Sport svela: “Ieri pranzo al Viola Park per l’agente di Terracciano. Il calciatore sceglie Firenze?”

Italiano spera di avere a disposizione quello che fin dall’inizio della sessione invernale è sempre stata la sua priorità, ovvero un nuovo terzino destro: dopo il blitz a casa Milan, ieri c’è stato un pranzo al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e il manager di Filippo Terracciano, Andrea D’Amico, a conferma del fatto che la pista per il 2003 del Verona è ancora aperta (il giocatore, peraltro, sembrerebbe preferire la soluzione Firenze a quella rossonera). A ridere, per adesso, c’è solo l’Hellas che conta di monetizzare il più possibile su un giocatore che – di fatto – ha ancora uno stipendio quasi da Primavera e un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

