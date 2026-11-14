Qui Viola Park Corriere dello Sport sulla sosta: "Doppie sedute per i viola. Atta è tornato ad allenarsi con la squadra"

Arthur Atta alterna fasi di allenamento col gruppo a programmi personalizzati, con l'obiettivo di tornare ad incidere prima possibile

Prosegue a ritmi serrati la marcia di avvicinamento della Fiorentina alla delicata trasferta contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre. Come riporta il Corriere dello Sport, anche nella giornata di ieri Paolo Vanoli ha ordinato una doppia seduta di allenamento al Viola Park, con un obiettivo ben preciso: sfruttare la sosta per ritrovare condizione atletica e svuotare l'infermeria.

Il bollettino medico resta al centro dell'attenzione dello staff tecnico, impegnato innanzitutto nella gestione di Arthur Atta. Il centrocampista francese sta infatti alternando sedute con il gruppo a programmi personalizzati per smaltire definitivamente il sovraccarico addominale che lo tiene ai box da quasi due mesi, e anche ieri ha svolto lavoro differenziato. Occhi puntati poi su Cher Ndour, rientrato anticipatamente dal ritiro della Nazionale Under 21 per un fastidio alla caviglia e sottoposto a una tabella specifica per superare il problema fisico.

Parallelamente prosegue il percorso di recupero di Marin Pongracic e Fabiano Parisi, entrambi ancora alle prese con i rispettivi iter riabilitativi dopo gli infortuni delle ultime settimane. L'intento del tecnico varesino è chiaro: arrivare all'appuntamento dell'U-Power Stadium con l'organico al completo, recuperando pedine fondamentali per dare finalmente continuità ed equilibrio alla squadra.