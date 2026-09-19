Corriere dello Sport sulla probabile: "Viery favorito su Valdepenas. Gonçalves partirà dalla panchina"

Recuperati Dragusin e Atta, la Fiorentina si prepara alla sfida col Napoli. Vanoli andrà ancora su un terzino sinistro "bloccato", schierando Viery largo.

Parola d’ordine, equilibrio. È così che Paolo Vanoli ha presentato la sfida di domani contro il Napoli, motivo per il quale dovremo aspettarci una Fiorentina audace ma anche prudente. Difficile, quindi, che il tecnico viola pensi a un centrocampo troppo qualitativo: più verosimile che ne impieghi uno bilanciato e completo. Passerà probabilmente alla mediana a due, agevolando la trequarti con tre interpreti. Quanto agli acciaccati, buone notizie sia per Arthur Atta che per Radu Dragusin: entrambi i giocatori sono recuperati e pronti a scendere in campo dal primo minuto.



LA FORMAZIONE. Andiamo con ordine. Probabilmente l’allenatore schiererà la sua squadra con un 4-2-3-1. In porta spazio, come sempre, a capitan De Gea. Davanti a lui, nuova occasione per Jimenez che dopo il turno di riposo in Coppa Italia riprenderà il suo posto in luogo di Joao Mario. Come dicevamo, in rialzo le quotazioni di Dragusin che si prepara per giocare al fianco di Ranieri. Pongracic è destinato alla panchina. Sulla corsia di sinistra, stando alle ultime informazioni, Viery è favorito su Valdepenas come era successo a Venezia lo scorso venerdì.



IL CENTROCAMPO. In mediana si scalda il tandem formato da Fagioli e Ndour. Dovrebbe farne le spese Oulai, che casomai potrà avere spazio a gara in corso. Sulla trequarti riecco l’intoccabile Mastantuono, nel mezzo Atta di rientro dai problemi fisici, a sinistra Njie ancora in vantaggio su Gonçalves. Davanti è ballottaggio tra Pellegrino e Beto, con l’argentino che potrebbe spuntarla grazie alla bontà, ed evidentemente all’efficacia, delle sue prestazioni. Oggi, quando la Fiorentina svolgerà la classica seduta di rifinitura, Vanoli scioglierà in definitiva le riserve.



Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport.