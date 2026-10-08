Corriere dello Sport sulla probabile: "Jimenez titolare così come Dragusin. Pronti anche Atta e Pellegrino"

La squadra di Paolo Vanoli ha sostenuto una seduta singola, alla quale ha preso parte solo parzialmente chi era tornato in città poche ore prima

FIRENZE - Ieri pomeriggio la Fiorentina è scesa in campo, al Viola Park, per continuare la preparazione della gara di sabato contro il Genoa. La squadra di Paolo Vanoli ha sostenuto una seduta singola, alla quale ha preso parte solo parzialmente chi era tornato in città poche ore prima. Vale a dire Nicolò Fagioli, Cher Ndour e Alieu Njie, rispettivamente reduci dagli impegni con l’Italia maggiore, l’Italia Under 21 e la Svezia Under 21. All’appello mancava solo Franco Mastantuono, ancora con l’Argentina. Nella giornata di oggi i viola sono attesi da un altro allenamento pomeridiano, prima della rifinitura prevista per domani. Alex Jimenez è pronto a giocare dal primo minuto, stesso discorso per Radu Dragusin. Ci sarà pure Arthur Atta, mentre davanti spazio a Mateo Pellegrino.



L'ATTACCANTE. Dal centro sportivo ha parlato Wilfried Gnonto, che in cuor suo spera in una maglia da titolare a Genova: «Sono a un punto abbastanza buono. Poi posso migliorare in tutto e ci lavoro ogni giorno. Sono sicuro di poterlo fare con l'aiuto del mister e dei compagni». L’attaccante si è soffermato sulla sua avventura alla Fiorentina: «Sta andando tutto bene e sono molto contento, i ragazzi non sono difficili da approcciare. La cosa potrà solo migliorare». Infine un paragone tra la Serie A e la Premier League, dove ha vestito la maglia del Leeds United: «Il calcio italiano e quello inglese sono diversi dal punto di vista dell'intensità. Là gli allenamenti sono un po' più corti e c'è meno tattica, ma sono più intensi»

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport