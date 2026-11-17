Il protagonista Corriere dello Sport su Joao Mario: "Doveva tornare alla Juventus a gennaio, ora è titolare e in crescita"

Crescono le quotazioni per un suo riscatto dalla Juve. La cifra che deve versare la Fiorentina è di 9 milioni di euro

Adzic è stato ottimo con il Sassuolo, con il gol alla Juve come ciliegina del suo approdo in neroverde. Peccato che poi sia stato coinvolto e schiacciato dalla crisi che ha portato all'allontanamento di Aquilani. Può essere riscattato per 12 milioni e controriscattato per 13,7: sembrava già fosse tutto (quasi) fatto da una parte e dall'altra, se il rendimento avesse avuto continuità. Invece è ovvio che molto dipenderà dalla permanenza in A degli emiliani. Di Gregorio non è titolare al Bournemouth - soltanto due presenze in Europa League e due in Coppa di Lega - ma quando è stato chiamato in causa ha raccolto tre clean sheet. Lì sarà una questione di opportunità, perché 13 milioni per un portiere non sono pochi, ma in Premier i valori sono decisamente sfalsati. Miretti piace molto a Italiano per il suo Besiktas, ma ha saltato cinque partite fra ritardo di condizione e infortunio alla spalla, altro riscatto fissato a 13. Infine Joao Mario: voci volevano che la Fiorentina lo rispedisse indietro a gennaio, invece ora è diventato titolare, seppur sulla fascia sinistra. È l'unico che ha iniziato male e sta andando meglio, il suo riscatto vale 9 milioni. Plusvalenza, nel caso, limitata.



