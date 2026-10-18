Corriere dello Sport su Fagioli: "Vanoli gli ha parlato, vuole che si assuma più responsabilità e diventi un leader"

Volevano individuare insieme la strada da seguire per poter esprimere meglio, bene, compiutamente quelle qualità, il percorso giusto da fare

Ogni calciatore può diventare un leader di questa Fiorentina con l’esempio sul campo (cit. Vanoli), ma uno più degli altri proprio per la possibilità di sfruttare le qualità personali non comuni: Nicolò Fagioli, ovviamente. Talento puro, calcio infuso e sfuso nei piedi e prima ancora nella testa, e difatti mai dimenticarsi ciò che ha detto di lui uno come Arthur Atta che in fatto di tecnica è secondo a pochi («Nicolò vede cose che altri non vedono»), eppure dopo anni e in vista dei suoi ventisei (li compirà a febbraio) siamo sempre qui a ripetere le stesse cose e ad aspettare (tutti: tifosi viola, Nazionale, critica) che condivida finalmente le doti che madre natura gli ha regalato generosamente per non ripeterle ancora (le stesse cose). Insomma, tocca a Fagioli: prendersi la Fiorentina sulle spalle. E dimostrare.

IO SO CHE TU SAI. Siccome Vanoli non è uno che usa intermediari per dire quello che pensa, nei giorni scorsi ripetendo un modo abituale che è quasi rituale al Viola Park, ha preso da parte il centrocampista piacentino, ci ha fatto una bella chiacchierata secondo suoi usi e costumi non solo ovviamente con l’ex Juventus e gli ha ricordato una cosa già nota. Perché repetita iuvant. «A Fagioli ho spiegato cosa significa responsabilità: questa squadra non la deve salvare, ma la deve aiutare con un tocco in meno, con una scelta più semplice». Aggiungendo poi che leader si diventa così, con l’esempio, con i fatti, eccetera eccetera, però non era questo che interessava a Vanoli e nemmeno a Fagioli: volevano individuare insieme la strada da seguire per poter esprimere meglio, bene, compiutamente quelle qualità, insomma il percorso giusto da fare, sempre per usare un termine caro all’allenatore della Fiorentina, poi il resto verrà da sé. E Fagioli, sensibile e intelligente, però ora anche più “cattivo” e tenace, ha mosso il capo dall’alto verso il basso. Lo sapeva e lo sa benissimo che questo è il momento decisivo - lungo una stagione - per prendersi definitivamente la scena: alla Fiorentina, in Nazionale, nel calcio italiano.



SFIDA DI QUALITÀ. Tempo da perdere non ce n’è più. Errori, scelte, comportamenti, decisioni e indecisioni, via tutto: il passato è passato non torna più e non deve nemmeno tornare. Conta il presente e conta soprattutto il futuro che ne è diretta conseguenza e Fagioli ha in sé ogni elemento adatto per costruirselo a sua immagine e somiglianza, e fa sempre un figurone se ci riesce. Contro il Como, scendendo dal piano filosofico a uno più terra terra nel vero senso della parola e cioè sul terreno, ha l’occasione perfetta: squadra di palleggiatori quella lariana, di gente che ha confidenza estrema col pallone, da Nico Paz a Da Cunha, da Perrone a Baturina, da Caqueret a Milla e basta così altrimenti sembra la lista della spesa per quanti sono nella formazione di Fabregas, e confrontarsi sulla padronanza della stessa lingua (calcistica) può essere una motivazione in più per Fagioli, casomai ne avesse bisogno. Non ne ha. Nicolò sa già che oggi la differenza la farà chi quel pallone lo gestirà meglio, chi riuscirà ad imporre il proprio gioco, chi saprà portare a termine il compito che gli è stato affidato: e Fagioli ne ha uno preciso. Non solo oggi.