Il caso De Gea Corriere dello Sport su De Gea: "Firenze si interroga sul portiere, ma ha anche bisogno del suo leader"

La Fiorentina continua ad affidarsi al proprio fuoriclasse, ma al Viola Park il futuro della porta gigliata è un tema che verrà affrontato comunque nei prossimi mesi

I l momento in cui la Fiorentina alza bandiera bianca domenica scorsa contro il Como coincide con quello in cui la conclusione di Douvikas, non irresistibile, passa sotto le gambe di David De Gea per il 3-1 definitivo. Un episodio che pesa sul giudizio della prestazione dello spagnolo, reduce da un avvio di stagione complicato, ma che non può essere isolato dal momento della squadra. La Fiorentina è penultima, con appena quattro punti in sette giornate, e le responsabilità sono distribuite tra più reparti. Però la riflessione sul classe '90 (che alimenta anche il dibattito tra i tifosi), da sempre punto di forza nel passato recente, è da affrontare e riguarda il presente e, inevitabilmente, anche le prospettive future.

RENDIMENTO. Non è il caso di mettere in discussione il valore di De Gea sulla base di poche partite, né di dimenticare quanto lo spagnolo abbia rappresentato per la Fiorentina nelle ultime stagioni, ma a fotografare le difficoltà ci sono due dati che riguardano anche l'estremo difensore. Il primo è noto a tutti e sono i 17 gol incassati (peggior difesa del campionato), il secondo è più complesso ed è riferito agli xG evitati, una statistica che misura la differenza tra i gol attesi in base ai tiri affrontati e quelli effettivamente subiti dal portiere: più il saldo è positivo, più reti sono state evitate rispetto alle attese. In questa graduatoria De Gea è attualmente all'ultimo posto, con un saldo di -3,4, mentre il migliore è Palmisani del Frosinone, a +4,5. Un indicatore che segnala come, fin qui, lo spagnolo abbia parato meno di quanto ci si potesse attendere sulla base delle conclusioni fronteggiate. Un elemento che aiuta a comprendere le difficoltà della Fiorentina, senza però esaurirne le cause. Perché la fragilità difensiva della squadra, la concessione di occasioni agli avversari e la mancanza di equilibrio dell'intero impianto incidono inevitabilmente anche sul lavoro del portiere, spesso in queste prime giornate lasciato solo in balia delle folate avversarie.

FUTURO. La Fiorentina continua ad affidarsi al proprio fuoriclasse, ma al Viola Park il futuro della porta gigliata è un tema che verrà affrontato comunque nei prossimi mesi. L'alternativa attuale è il danese Oliver Christensen, che fin qui non offre garanzie tali da rendere scontato un cambio. Più avanti, invece, lo sguardo si sposta sulle strategie del club: De Gea ha un ingaggio che pesa, circa 3 milioni netti a stagione, per questo la Fiorentina ha sondato il terreno argentino per Santiago Beltran del River Plate. Poi c'è sempre il progetto Tommaso Martinelli: classe 2006, cuore viola attualmente in prestito all'Avellino e considerato una possibile risorsa per il futuro, da tempo etichettato come erede naturale del portierone ex United. Che rimane il leader carismatico della squadra, nonché il capitano, uno dei pochi che ha curriculum e status per stare faccia avanti in mezzo alla tempesta, a cominciare dalla gara di domenica a San Siro contro l'Inter capolista.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport