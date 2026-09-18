Corriere dello Sport su Beto: "All'Everton la tifoseria lo adorava. Torna in Italia diverso dal come era a Udine"

A fine agosto Paratici aveva detto che Kean sarebbe partito soltanto se ci fosse stata l'occasione di acquistare un centravanti del suo stesso livello.

Lo avevamo lasciato nell'agosto del 2023, in rampa di lancio verso l'Inghilterra dopo due stagioni all'Udinese. Lo ritroviamo ventottenne, fisico come sempre scolpito ma meno esplosivo (almeno per adesso) con nelle gambe 99 presenze in Premier e 30 gol. All'Everton Beto è diventato un idolo, la tifoseria dei Toffees lo adorava per l'attitudine mostrata in campo, da centravanti “sgobbone”, tutto gomitate e sudore. Torna in Italia per dimostrare di essere anche tanto altro: «Voglio portare a Firenze quello che ho imparato, l'intensità e l'aggressività della Premier, questo è anche il mio modo di giocare ma sono cresciuto. Non sono lo stesso Beto di Udine».

IL RITORNO IN ITALIA. «All'Everton ho vissuto momenti bellissimi ma sentivo che era il momento di cambiare, ho voluto farlo. Qui siamo partiti male ma stiamo recuperando. Vanoli mi chiede di aiutare tanto la squadra, adesso so leggere la partita e capisco meglio quando attaccare la profondità e quando arretrare per fare qualche sponda, anche se devo ancora migliorare» spiega il classe '98 nella conferenza stampa del Viola Park. «So di essere uno dei più esperti e un po' mi fa strano, ma sono qui per dare una mano anche per questo».



IL PARAGONE E LA CONCORRENZA. A fine agosto Fabio Paratici aveva detto che Kean sarebbe partito soltanto se ci fosse stata l'occasione di acquistare un centravanti del suo stesso livello. Un'investitura anche per Beto: «Mi fa piacere, questa fiducia mi dà più fame e voglia di far gol, anche se la squadra rimane al primo posto; a me Kean piace molto come attaccante ma siamo giocatori diversi». E sul dualismo con Matteo Pellegrino, reduce da tre reti nelle ultime tre partite: «Ho un gran rapporto con lui, è un bravo ragazzo e un gran giocatore, parliamo spesso in allenamento. Sono felice per i gol che sta facendo, lui sa che quando avrà bisogno di me io ci sarò e viceversa».



TRA PASSATO E FIORENTINA-NAPOLI. Nella conferenza c'è spazio anche per un richiamo al passato. Ai tempi in cui, a 18 anni, giocava in quinta divisione, nell'Uniao de Tires (Portogallo), la sera lavorava in un ristorante e diceva a tutti che nel giro di cinque anni sarebbe diventato un calciatore professionista: «La mia è stata un'avventura pazzesca. Quello che sono stato e quello che ho fatto me lo porto sempre con me. Per quello mi sono preso il numero 23, è stato il mio primo numero in prima squadra, quando mi allenavo e lavoravo. Ma ai tempi non mi pesava per niente, era normale per me. Adesso sono felicissimo per dove sono arrivato, ma anche quello era un periodo felice per me». Poi c'è spazio anche per una considerazione in vista di Fiorentina-Napoli di domenica: «Siamo pronti. Sappiamo che sono una squadra forte ma vorremmo provare a vincere per regalare una gioia ai nostri tifosi».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport