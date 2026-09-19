Corriere dello Sport: "Sold out al Franchi. Saranno 22 mila i tifosi presenti. 300 invece i napoletani"

Il sold out è sempre fissato attorno ai 23mila posti, complici i annosi lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi.

Sono bastati dodici giorni e due vittorie convincenti a Paolo Vanoli per riaccendere la miccia del tifo viola, imbevuta in precedenza da un mese di sofferenza e dubbi. Archiviato il triste (per i risultati) centenario e la parentesi Fabio Grosso, Firenze è tornata a sognare. E per questo Fiorentina-Napoli, una gara che fino a qualche giorno fa faceva venire i brividi perché scontro in apparenza impari con vista sull'abisso della maxi pausa dedicata alle nazionali - con l'ansia di dover vivere venti giorni di stallo sul fondo della classifica - adesso, complice le difficoltà degli azzurri, è un incrocio che galvanizza il popolo fiorentino.

ENTUSIASMO. Il sold out è sempre fissato attorno ai 23mila posti, complici i annosi lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi: un numero di spettatori che sarà sfiorato - se non pareggiato, visto che la vendita è aperta fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio, fissato per domani alle 12.30 -. La Fiorentina potrà contare quindi sui 22mila (per adesso) del Franchi, presenti già nelle precedenti sfide di campionato contro Frosinone e Torino (in Coppa Italia, martedì, erano 18mila), con anche oltre 300 tifosi napoletani nel curvino ospiti. Gli applausi ricevuti dalla squadra al termine della serata di coppa sono una novità rispetto ai fischi e agli improperi con cui si erano concluse le prime due uscite casalinghe in campionato; il vento è cambiato anche sugli spalti, principalmente per i risultati certo, ma perché adesso i tifosi hanno un condottiero di cui si fidano ciecamente.



TABU'. C'è la voglia di godersi una domenica da vecchia Fiorentina, senza patemi di classifiche, di scrivere davvero qualcosa di bello su questa pagina bianca tante volte invocata dal condottiero Vanoli, e di giocarsela alla pari col Napoli, nonostante la cabala: perché i precedenti sono mono-colore, completamente azzurri, almeno gli ultimi. Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-3 per i partenopei, nell'ultimo confronto, 2-1 al Maradona a inizio 2026, c'era proprio Vanoli in panchina, che ha un record di zero vittorie e tre sconfitte contro il club di De Laurentiis. Se guardiamo solo le sfide giocate al Franchi, il bilancio è perentorio, con la Fiorentina che ha vinto soltanto una delle ultime 17 gare casalinghe contro gli azzurri - 3-0 nell'aprile 2018 con tripletta del Cholito Simeone, un pomeriggio che a Napoli si ricordano molto bene -. Insomma i numeri lasciano poco spazio all'interpretazione, ma quando Vanoli 'urla' in conferenza di non voler pensare al passato, magari, si riferisce anche a questo. C'è una pagina bianca da scrivere, con l'aiuto di tutta Firenze.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport.