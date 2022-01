Corriere dello Sport sicuro: “Vlahovic vuole andare via dalla Fiorentina a parametro zero”

Non si siede nemmeno. Non solo non ne discute: evita addirittura di ascoltare chi vorrebbe trattenere o, se messo alle strette, vendere il centravanti del momento. L’agente di Vlahovic, Ristic ha più volte smentito di essere in società con Vucic, figlio del presidente della Serbia. La prospettiva della libertà contrattuale, peraltro monetizzatile ben oltre i confini della logica post-pandemica è più allettante e forte di qualsiasi pressione.

Lo stallo ha decisamente innervosito la Fiorentina che sarebbe perfino disposta a cedere Vlahovic nelle prossime due settimane: le offerte non mancano e provengono tutte dall’estero. L’Arsenal è il più deciso, l’Atletico Madrid meno presente. Attenti all’evolversi della situazione PSG, City e Tottenham. Lo scrive il Corriere dello Sport.

