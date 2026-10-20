Corriere dello Sport sentenzia: "Quattro punti, peggiore difesa del campionato. E alla prossima l’aspetta l’Inter"

La Fiorentina della stagione scorsa aveva i centrocampisti e non le ali, ora ha le ali e non i centrocampisti, vista anche l’improvvida cessione di Mandragora

Torniamo indietro di due anni, campionato 2024-25, miglior piazzamento (sesto) e miglior punteggio (quota 65) della proprietà Commisso. In panchina Raffaele Palladino. La Fiorentina su consiglio del diesse Pradé e di una parte dello spogliatoio, passa dalla difesa a tre alla difesa a quattro dopo un avvio complicatissimo. Accade nell’intervallo di Fiorentina-Lazio, con i viola che, sotto di un gol, rimontano fino a vincere due a uno. Ma c’è un’altra modifica decisiva in quella stagione ed è la modifica che può interessare la Fiorentina di oggi. Palladino gioca col 4-2-3-1, la coppia di centrocampisti è spesso formata da Adli e Cataldi, assimilabili in qualche modo a Ndour e Fagioli. Davanti quattro attaccanti, Colpani, Gudmundsson e Sottil o Ikoné o Beltran, dietro a Kean. Quella Fiorentina non reggeva, non aveva equilibrio, faticava a recuperare palla e prendeva gol. L’intuizione di Palladino portò a felice conclusione il processo tecnico e tattico: fuori un’ala, dentro Bove come finto esterno sinistro. Ora il numero dei centrocampisti era salito a tre, come quello degli attaccanti, equilibrio ritrovato insieme alle vittorie. Purtroppo Bove fu costretto a fermarsi, ma quell’idea era vincente.

RITROVARE EQUILIBRIO

È una lunga premessa che ci aiuta a inquadrare la Fiorentina attuale. Tre giocatori fortemente offensivi come Mastantuono, Goncalves e Njie alle spalle di Pellegrino lasciano il centrocampo in mano a Fagioli e Ndour. Due lì in mezzo sono pochi, non riescono a coprire né tanto meno a proteggere la difesa. Magari domani, con una situazione di classifica meno complicata, Vanoli potrà tornare a questa idea bellicosa e stimolante, ma ora il punto da cui ripartire è rimettere a posto la fase difensiva. Diciassette gol presi in sette partite non lasciano scampo, affossano la Fiorentina e la spingono in fondo alla classifica.

Non è una questione di modulo in sé e per sé, ma di interpreti. Prendiamo il Como, stesso modulo (4-2-3-1) della Fiorentina, ma nei tre dietro c’è un giocatore pensatore-corridore-combattente come Caqueret, il Bove di Fabregas. E in più il 10 è Nico Paz che, oltre a un talento sconfinato e già verificato in Serie A, è dotato di un gran fisico che gli permette di reggere i contrasti (basta rivedere l’azione del 3-1, Mastantuono gli va addosso e lui non si sposta di un centimetro), quello che manca a Goncalves, Gnonto, Oulai e allo stesso Mastantuono.

IL MERCATO NON AIUTA

La Fiorentina della stagione scorsa aveva i centrocampisti e non le ali, ora ha le ali e non i centrocampisti, vista anche l’improvvida cessione di Mandragora. Se anche Vanoli volesse cambiare, troverebbe difficoltà a risistemare la squadra perché di centrocampisti veri in organico ne ha tre soli, Fagioli, Ndour e Brescianini, più Atta di cui si sono perse le tracce. Deve inventarsi qualcosa, deve trovare un’idea tipo quella di Bove o quella di Parisi (intuizione proprio di Vanoli nella stagione scorsa): se l’ex empolese fosse a disposizione, potrebbe tornare a fare l’ala con le modalità del terzino come l’anno scorso.

MASTANTUONO AL CENTRO

Sembra di capire che la Fiorentina punti molto sul giovane Franco. Detto che anche per questa ragione non è semplice spiegare la sua sostituzione a metà ripresa con Brescianini (la squadra era sotto di due gol e togliere il capocannoniere viola per mettere un centrocampista, boh), bisogna fare un ragionamento su questo ragazzo. Col modulo attuale, Mastantuono, come Njie, come Gnonto e come tutte le ali, deve prendersi la fascia intera. Il 2-0 del Como inquadra bene la sua difficoltà: Valle parte poco oltre la linea della propria area, l’argentino non se ne accorge in tempo e quando scatta indietro Valle è già pronto, in piena libertà, al cross per Nico Paz.

Il discorso è questo: se Mastantuono è il giocatore che incide di più, per tecnica e talento, allora va messo nelle condizioni di non sfiancarsi in continui rientri, così da conservare la massima lucidità.

E qui si torna al discorso del sistema di gioco, anzi, delle caratteristiche degli interpreti di questo sistema. Un terzo centrocampista potrebbe garantire la copertura sulla sua fascia. L’alternativa è provare a spostarlo al centro, proprio alle spalle del centravanti. È vero che in mezzo alla folla rischia di prendere più botte, ma un tentativo va fatto.

I DIFENSORI IN DIFFICOLT à

Nella Fiorentina di oggi ci sono anch e delle difficoltà individuali, soprattutto in difesa. Certo, come dice Vanoli, questa squadra non fa gol nemmeno con le mani, ma bisogna aggiungere che ne prende troppo spesso e troppo facilmente. Domenica, appena partiva un cross, la palla di testa era dei comaschi. Sempre, non solo quando Paz ha segnato saltando in mezzo a Pongracic e Viery. L’acquisto di Dragusin (191 centimetri) doveva garantire un miglioramento della difesa aerea, visto che l’anno scorso la Fiorentina prendeva un sacco di gol sui calci d’angolo, ma per ora non è così. Sembrava in pieno recupero Ranieri, però a Genova l’ha combinata grossa. Viery è stato fregato da Liberali, Joao Mario va sempre in panchina, Valdepeñas entra ed esce e Dodo fa lo stesso. In definitiva quei 17 gol sul groppone pesano troppo.

IL CALENDARIO

Prima della prossima sosta la Fiorentina dovrà incontrare domenica l’Inter a San Siro (21 gol fatti, il miglior attacco contro la peggior difesa del campionato), il giovedì successivo l’Atalanta, lunedì 2 novembre la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la Juventus al Franchi la domenica dell’8 novembre. La squadra è penultima, ha fatto 4 punti in 7 partite e la gente ha già cominciato a fischiare, probabilmente non tanto per la prestazione col Como (poteva starci di tutto, perfino la vittoria della Fiorentina), ma per la paura di ripiombare nell’incubo della scorsa stagione. Forse è presto per preoccuparsi, ma non lo è per reagire. L’anno scorso, all’ottava giornata, la Fiorentina aveva quattro punti, aveva segnato sette gol e ne avevi presi solo dodici…

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport