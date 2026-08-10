Corriere dello Sport: "Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è: ora si aspettano gli ultimi innesti"

Otto acquisti, cessioni il doppio. Ora si aspetta che Paratici metta a segno gli ultimi colpi per completare la squadra.

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione sarà, anzi è (in corso). Otto acquisti, le cessioni sono già il doppio e altre ce ne saranno: aspettando Mastantuono, che ieri si è allenato per la prima volta con il gruppo e aspettando gli ultimi innesti (Pellegrino in primis, un esterno offensivo di alto profilo per la fascia sinistra e uno che sia alternativa, un centrocampista che corrisponde al nome di Thorstvedt e, forse, un terzino ulteriore quando usciranno Dodo e Fortini), a che punto è l'opera di costruzione della nuova Fiorentina da parte di Fabio Grosso quando mancano quattro giorni al debutto stagionale in Coppa Italia?

TERZINI DI SPAGNA. La risposta è nell’analisi uno per uno degli arrivi in casa viola prendendo in esame posizione in campo e caratteristiche, dal Gubbio al Deportivo A Coruna passando per Watford, Queens Park Rangers e Real Madrid. Con una premessa che avvalora l’assunto di partenza: la prima della Fiorentina potrebbe essere con sette calciatori nuovi su undici tra i titolari. Se non è rivoluzione questa, qual è? Di sicuro in difesa, perché il quartetto (più uno) a protezione di De Gea è tutto all’insegna della novità. Tipo la coppia Jimenez-Valdepenas made in Spagna sulle fasce. Jimenez si conosceva e dal Bournemouth si è portato dietro la capacità di allungare la corsa fino all’area avversaria e la predisposizione all’assist sia con il cross che con il passaggio filtrante (così per Piccoli contro il Real di Mourinho): ha giocato due amichevoli da terzino destro, una da ala destra e nell’ultima ha dato il cambio a Valdepenas “dietro” a sinistra per un quarto d’ora. Già, l'ex Real: una decisa di minuti contro la sua vecchia squadra per fare le prove, un’ora e un quarto contro il Depor sempre da esterno basso mancino. Testa alta, petto in fuori e pallone incollato al sinistro per attaccare, personalità ben oltre i vent’anni: se la fase difensiva sarà adeguata, la Fiorentina da quella parte è a posto. Rimane Joao Mario, il “quinto” preso e messo in campo contro il Deportivo da terzino destro: dimenticarsi le scorribande mille all’ora di Dodo, ma il portoghese è l’emblema di ciò che serve e fatto bene. Quanto alla coppia centrale, si va verso Dragusin-Viery: l’area di rigore è il giardino di casa per l’ex Tottenham e pochi ci stanno così a loro agio per attitudine e fisico nella marcatura sul centravanti, mentre il brasiliano ex Gremio l’attaccante se lo va a cercare e a sfidare anche fuori area in duelli aspri in cui non deve eccedere, altrimenti qui i cartellini gialli voleranno. Ma grinta e voglia hanno molto impressionato.

ATTA, CHE QUALITÀ. Infine (ma proprio per modo di dire), Atta e Oulai. Il francese ha iniziato come mezzala sinistra, poi Grosso in mancanza di ali ha cambiato sistema di gioco e l’ha spostato a fare il trequartista. Confermando che dove lo metti Atta sta: perché ha le stimmate del fuoriclasse nei piedi e nella testa. Idem, per strade differenti, l’ivoriano: è calamita naturale per il pallone e non viceversa, imposta e contrasta (ecco perché può stare benissimo accanto a un regista puro come Fagioli), corre tanto per inserirsi e poi rientrare. Quello che si dice un valore aggiunto.

Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport