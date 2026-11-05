Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Ranieri vede la Juventus, Atta lavora sul campo. Pongracic dopo la sosta"

Ranieri punta al recupero per la Juventus, Atta prosegue il lavoro sul campo mentre Pongracic dovrà attendere la sosta per tornare a disposizione

FIRENZE - Stamani alle 11 la Fiorentina si ritroverà al Viola Park per preparare la sfida contro la Juventus. Sarà anche l'occasione per valutare le condizioni atletiche dei giocatori: tra le situazioni da monitorare c'è quella di Luca Ranieri, che negli ultimi giorni ha fatto registrare ulteriori miglioramenti rispetto al problema al nervo del piede rimediato recentemente. Da capire se potrà tornare a disposizione Arthur Atta, che ha ripreso a lavorare sul campo e spera di recuperare in tempo per domenica o subito dopo la sosta. Tempi più lunghi, invece, per Marin Pongracic, che avrà bisogno ancora di qualche settimana.



LA FORMAZIONE. Quanto alla possibile formazione, non è da escludere che Vanoli riproponga il 4-2-3-1, concedendo maggiore spazio a Pedro Gonçalves, che ha dimostrato di aver ritrovato una buona condizione fisica, magari con Mastantuono e Njie. A centrocampo dovrebbe dare ancora fiducia a Fagioli, mentre in difesa dovrebbe tornare la coppia di centrali composta da Dragusin e Viery. E sulla fascia destra Jimenez. Contro la Juve si va verso il sold out: 20.000 i biglietti venduti finora. Buone notizie per Njie: prima chiamata dalla nazionale svedese.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport