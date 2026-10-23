Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Ranieri e Atta ancora da monitorare. Non è chiaro quando torneranno a disposizione"

Ieri ha fatto visita al Viola Park l’ex centrocampista Hernanes, che ai canali ufficiali del club ha raccontato le proprie impressioni sulla struttura

FIRENZE - Altro pomeriggio di allenamenti, ieri, per la Fiorentina, che si è ritrovata al Viola Park per proseguire la preparazione in vista della sfida di campionato contro l’Inter. Prosegue il lavoro a parte per Luca Ranieri, che non ha ancora recuperato dal problema al piede accusato dopo la gara contro il Genoa. Stessa situazione per Arthur Atta, alle prese con un sovraccarico strutturale all’addome. Le condizioni di entrambi restano da monitorare in vista della trasferta di domenica a San Siro, con la loro presenza ancora in dubbio. Le maggiori incertezze riguardano soprattutto Atta. Saranno quindi decisive le prossime sedute per capire quando, i due giocatori, potranno tornare a disposizione di Paolo Vanoli.



LA SORPRESA. Ieri ha fatto visita al Viola Park l’ex centrocampista Hernanes, che ai canali ufficiali del club ha raccontato le proprie impressioni sulla struttura: «Mi è venuta voglia di rimettere gli scarpini. Mai visto un centro come questo». Il brasiliano ha poi ricordato alcuni protagonisti legati alla storia viola, a partire da Gabriel Batistuta: «Sono cresciuto guardando i suoi gol. Rui Costa e Borja Valero sono tra i giocatori che mi hanno fatto amare ancora di più il calcio». L’attuale commentatore Dazn ha inoltre espresso l’augurio che la Fiorentina esca dalla zona rossa della classifica e torni a lottare per obiettivi più ambiziosi, precisando infine una cosa: «Io? Non sono mai stato vicino alla Fiorentina».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

