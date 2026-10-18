Corriere dello Sport: "Quasi sold out al Franchi, sono circa 22 mila i tifosi. Ma non ci saranno a San Siro.

La prossima settimana è in programma infatti Inter-Fiorentina, ma il tifo organizzato ha annunciato con un comunicato che diserterà la prestigiosa trasferta di San Siro

FIRENZE - Fiorentina-Como avrà una cornice di pubblico all'altezza della sfida: oltre 22mila spettatori previsti, con la possibilità di raggiungere il sold out (fissato a circa 23mila presenti, causa lavori di ristrutturazione dell'impianto). Firenze risponde presente nonostante il momento complicato e nonostante al Franchi arrivi un recente spauracchio: da queste parti il Como di Cesc Fabregas ha sempre fatto bottino pieno. La Fiesole - e il resto dello stadio, la parte agibile - sarà quindi a fianco della squadra di Paolo Vanoli, cosa che non accadrà invece domenica 25 ottobre.

La prossima settimana è in programma infatti Inter-Fiorentina, ma il tifo organizzato ha annunciato con un comunicato che diserterà la prestigiosa trasferta di San Siro: «Ci troviamo per l'ennesima volta a fare i conti con un sistema che non ci tutela», ha scritto la Curva Fiesole, che punta il dito, oltre che contro i prezzi dei biglietti nel settore ospiti, anche contro le modalità di vendita, che non prevedono nessun tipo di prelazione per il tifo organizzato e le associazioni. «Salvo un cambio di rotta da parte degli organi competenti, per questa trasferta, la Fiesole non sarà presente nel settore ospiti. Ma se pensate di fermare la nostra passione così, siete dei poveri illusi», conclude il comunicato.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport.