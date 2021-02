La rabbia per i risultati mancati come mola per scalare la classifica, per “fare punti e toglierci ogni preoccupazione di dosso. Perchè non dobbiamo fidarci del nostro blasone: cerchiamo i risultati e dimostriamo sul campo di essere superiori agli avversari”. Cesare Prandelli, sa bene che la sua squadra deve tornare a vincere. Anche senza Ribery, non convocato e pure se difronte ci sarà quello stesso Spezia che pochi giorni fa ha fatto “piangere” il Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, BOCCI: “FIORENTINA SETTIMA PER MONTE INGAGGI, MA LOTTA PER LA SALVEZZA. LO SPEZIA VA A MILLE ALL’ORA”