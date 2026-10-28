Infortuni Corriere dello Sport: "Pongracic ai box fino a metà novembre. Con Ranieri ko, Vanoli pensa a Beldenti dalla Primavera"

Ecco perché la prima squadra potrebbe pescare dalla Primavera di Andreazzoli: crescono, in questo senso, le possibilità di vedere tra i convocati il classe 2010 Dennis Beldenti

La Fiorentina è la peggior difesa del campionato, con dician nove reti incassate in otto giornate, ma questa non è la peggior notizia per Paolo Vanoli: quella è arrivata nel primo pomeriggio di ieri e riguarda l’esito degli esami di Marin Pongracic, uscito al 51’ di Inter-Fiorentina. Lesione del bicipite femorale della coscia destra e arrivederci almeno a metà novembre per uno dei difensori che aveva fatto meglio (o meno peggio) nelle ultime due uscite, impreziosite dal primo gol in Serie A, segnato nell’ultima gara casalinga contro il Como.

L’INFORTUNIO. Che potesse trattarsi di un problema fisico non da poco lo si era intuito subito dalle smorfie del croato e dall’atteggiamento con cui si era trascinato fuori dal campo domenica. Dopo un lunedì di riposo e i consulti medici di martedì mattina è arrivato il bollettino: «Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane», si legge nel comunicato del club. Vanoli perde quindi per le prossime settimane un altro pezzo in un reparto nel quale sta già faticando a trovare soluzioni e uomini e dovrà far di necessità virtù in vista della delicatissima sfida contro l’Atalanta.



INCOGNITA RANIERI. Dietro, infatti, persiste ancora l’incognita Luca Ranieri. Stando a quanto dichiarato da Vanoli il 16 ottobre scorso, in occasione della conferenza di presentazione di Fiorentina-Como, il calciatore «ha avuto uno schiacciamento di un nervo del piede». Il difensore classe 1999 ha poi saltato sia la partita contro il Como sia quella a San Siro contro l’Inter e anche ieri ha continuato ad allenarsi a parte. Le speranze di vederlo anche solo in panchina per la sfida con l’Atalanta non sono molte. Ecco perché la prima squadra potrebbe pescare dalla Primavera di Andreazzoli: crescono, in questo senso, le possibilità di vedere tra i convocati il classe 2010 Dennis Beldenti.



NESSUNA ALTERNATIVA. Con il forfait di Pongracic e Ranieri ancora in dubbio, Vanoli ha quindi a disposizione soltanto due centrali di ruolo: Radu Dragusin e Viery. La coppia centrale sembra dunque già delineata, con il romeno e il brasiliano davanti a De Gea nel tentativo di blindare una porta che in campionato subisce gol da nove gare consecutive. L’ultimo clean sheet risale al 17 maggio scorso, in occasione della vittoria per 0-2 sul campo della Juventus. In questi primi mesi di stagione, i problemi hanno riguardato soprattutto una struttura difensiva altamente instabile. La sensazione, dovuta non soltanto agli errori individuali e di sistema del pacchetto arretrato, ma anche al netto scollamento tra i reparti, è che spesso basti una folata di vento per spazzare via le poche certezze che questa squadra ha in fase di non possesso. L’Atalanta, reduce dai quattro gol segnati domenica, arriva in questo senso nel peggior momento possibile.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport