Corriere dello Sport polemizza: "Il Como ha sfruttato meglio gli episodi. Ma che errore Di Bello!"

Lacune enormi di una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti (17 gol subìti in 7 partite), vero punto debole della formazione di Vanoli

Partita abbastanza complicata da decifrare per tanti motivi e allora conviene iniziare dal fatto compiuto: l’ha vinta il Como che ha sfruttato meglio gli episodi e sale un altro po’ in classifica come sperava per poter concentrarsi di nuovo sulla Champions League (mercoledì c’è il Manchester United al Sinigaglia); l’ha persa la Fiorentina che invece continua a rimanere laggiù in fondo, pagando dazio salatissimo ancora una volta alle lacune enormi di una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti (17 gol subìti in 7 partite), vero punto debole della formazione di Vanoli sempre alla ricerca di un'identità definitiva al variare degli interpreti.

DI BELLO, CHE ERRORE. Detto anche che il Como chiederà di giocare più spesso a Firenze (quarta vittoria su quattro al Franchi tra campionato e Coppa Italia per i lariani dal loro ritorno in Serie A), è andata così, sic et simpliciter, ma c’è stato e c’è molto altro dietro, nel concreto e nel filosofico. Nel concreto, che le due squadre schierate con lo stesso 4-2-3-1, in cui Vanoli ha messo Gonçalves (alla prima da titolare) alle spalle di Beto, mentre Fabregas ha piazzato Nico Paz in appoggio a Douvikas, hanno accettato per scelta l’una (Fiorentina) e per modo di essere l’altra (Como) di affrontarsi a viso aperto nel primo tempo, tipo due pugili che sul ring si presentano di fronte a guardia bassa. Un colpo di qua e un colpo di là per uno spettacolo all’altezza delle aspettative di chi assisteva e così non si può dire dell’arbitro Di Bello, che al 32’ non fischiava un fallo inequivocabile di Milla su Gonçalves (e il Var?) e da lì - palla recuperata e verticalizzata da Caqueret – nasceva il vantaggio lariano con un bellissimo sinistro di Liberali sul palo lungo a spezzare l’equilibrio rimasto tale o per gli errori dei due attacchi o per le parate di De Gea e Butez. Invece, tutti del Como i meriti e tutti della Fiorentina i demeriti nel 2-0 (cross di Valle senza contrapposizione, colpo di testa perfetta dell’argentino senza marcatura), ma i viola accorciavano subito con Pongracic in mischia (42’), Mastantuono calciava fuori per centimetri (43’) e allo scadere del recupero la punizione dell’ex Real Madrid era spedita ancora da Pongracic alle spalle di Butez. Anzi no. Calciatori fermi in mezzo al campo ad aspettare la verifica del Var (stavolta sì), diciamo manualmente per il guasto al sistema nel tracciare la linea del fuorigioco con “rischi” annessi e connessi, e dopo quattro minuti in un concerto di fischi assordanti, fuorigioco del centrale croato era e 2-2 annullato.

CHIUDE DOUVIKAS. Insomma, all’intervallo s’andava col Como in vantaggio di un gol, ma poteva essere 3-2 per la Fiorentina, oppure 4-3 per lo stesso Como, e su questa incertezza la Fiorentina costruiva un inizio sprint di ripresa alla ricerca dell’episodio favorevole, però condensato nel tiro a lato di Njie (3’) sull’uscita di Butez e nel tiro centrale di Ndour (7’), poi la ripartenza dei lombardi sul pallone strappato ancora a Gonçalves (situazione evidentemente studiata da Fabregas) era micidiale: da Nico Paz a Douvikas, finta del greco su Dragusin e destro che infilava De Gea per il 3-1. Il palo (gol sbagliato) di Njie alla mezz’ora diventava l’unico tentativo della squadra viola, passata al 4-3-3 con Brescianini al posto di Mastantuono (?) e infine al 4-4-2 con Beto accanto a Pellegrino, mentre il Como amministrava pensando adesso sì alla Champions.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport