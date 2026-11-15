Mercato Corriere dello Sport: "Per Thiago Gabriel la richiesta è monstre, 30 milioni. La concorrenza inoltre è di primo piano"

Non sarà affatto facile arrivare al difensore del Lecce, viste le alte richieste della società salentina e gli altri club sulle tracce del classe 2004

Le manovre della Fiorentina per il mercato di gennaio dipenderanno strettamente da un vincolo di sfoltimento: prima di inserire un nuovo difensore centrale di piede destro, il club viola dovrà necessariamente perfezionare un'uscita. Al momento, il principale indiziato a lasciare il gruppo sembra essere Marin Pongracic, pur in assenza di offerte concrete al momento. Nel taccuino della dirigenza gigliata resta cerchiato in rosso il nome di Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 in forza al Lecce.

Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, la strada per arrivare al difensore si presenta tuttavia in salita: i salentini fanno una valutazione molto alta, vicina ai 30 milioni di euro, e la concorrenza è di primissimo piano. Sul giocatore si registrano infatti gli interessi già emersi in estate da parte del Milan, oltre ai forti inserimenti dalla Premier League con club come Everton e Crystal Palace. Un'operazione complessa che, qualora si liberasse un casellario in difesa, richiederebbe un investimento economico importante e una concorrenza internazionale agguerrita.