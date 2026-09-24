Corriere dello Sport: "Per arrivare almeno settima, alla Fiorentina possono servire dai 60 gol in su"

Se il sogno è quello di rincorrere l'Europa, l'asticella offensiva dovrà inevitabilmente alzarsi. Ammesso e non concesso che il sogno sia provare a rincorrere l'Europa.

Cinque gol nelle ultime due di campionato, otto (contando anche la Coppa Italia) nelle prime tre dopo il ritorno di Paolo Vanoli. I numeri della Fiorentina cominciano a tornare, anche dal punto di vista offensivo, ma rimangono in negativo a causa della zavorra statistica della fugace gestione Grosso. Prendiamo un dato utile per quantificare la qualità delle occasioni create: i viola hanno messo a referto 8,6 xG nelle prime cinque di campionato. I gol attesi sono dunque tra gli otto e i nove, quelli reali sei: una discrepanza di -2,6 xG. Peggio hanno fatto soltanto Bologna (-2,92) e Venezia (-3,42).

I NUMERI. L'esempio più evidente è la gara col Frosinone: 2,13 xG prodotti dalla Fiorentina contro l'1,11 degli avversari, ma al Franchi finì 0-3. Problemi di mira, fiducia o semplice sfortuna? Probabilmente un po' di tutto. La Fiorentina resta infatti una squadra a trazione offensiva e il simbolo è Franco Mastantuono: 22 conclusioni in campionato, più di lui soltanto Lautaro (27), oltre ai tre gol segnati a Venezia. Alle sue spalle, considerando i minuti giocati, ci sono Arthur Atta (2,96 tiri a partita) e Alieu Njie (2,43), entrambi ancora a secco in Serie A, così come Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, gli ultimi due già a segno in Coppa Italia nella vittoria sul Pisa.



QUOTA 60. Se il sogno è quello di rincorrere l'Europa, l'asticella offensiva dovrà inevitabilmente alzarsi. Ammesso e non concesso che il sogno sia provare a rincorrere l'Europa e dando per assodato - al netto dei cavilli legati al ranking e alla finale di Coppa Italia - che il settimo sia l'ultimo posto utile per qualificarsi a una competizione internazionale, se prendiamo gli ultimi sette campionati di Serie A vediamo che per arrivare settimi in media servono tra i 55 e i 60 gol, forse quest'anno qualcosa di più visti gli alti punteggi di queste prime giornate. La Fiorentina ha perso i suoi tre capocannonieri dell'ultimo biennio, ovvero Kean (34 gol in due anni), Mandragora (17) e Gudmundsson (17). Per rimpiazzarli e arrivare attorno a quota 60 servirà l'aiuto di tutti: Pellegrino è partito bene con tre reti nelle ultime quattro, poi c'è Mastantuono, un contributo dagli esterni e magari una mano da chi tanti gol nelle gambe li ha, ovvero Gonçalves, 97 centri in sei anni allo Sporting, già a segno in Coppa Italia col Pisa. E poi? In mancanza di un assolo inaspettato, servirà l’aiuto di tutti: da Fagioli ai pilastri come Dragusin e Ranieri.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport