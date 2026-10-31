L'attacco Corriere dello Sport: "Pellegrino non ingrana, Beto è bloccato. E con l’Atalanta solo 4 tiri su 26 nello specchio"

Tanti volti nuovi ma precisione al lumicino: contro i bergamaschi emergono i limiti offensivi, un campanello d'allarme che Vanoli deve risolvere in fretta

La difesa subisce troppi gol ed è sotto gli occhi di tutti che sia il problema più rilevante da risolvere in casa Fiorentina se si vuole uscire da una situazione di classifica non tranquillizzante (ventuno reti al passivo in nove partite, in proiezione, vogliono dire andare incontro alla Serie B), ma anche la questione-attacco non è di poco conto e quindi di poca importanza. L’attacco nel senso di centravanti, cioè chi per ruolo e caratteristiche è chiamato ad esaltare la fase offensiva: ancora più nello specifico, Pellegrino e Beto, i due presi in tempi differenti per sostituire Kean, chiudere una pagina comunque significativa della squadra viola e aprirne un’altra. Che non si è ancora aperta: l’argentino è fermo a quota due gol in campionato, e il secondo risale alla vittoria (l’unica della Fiorentina finora) a Venezia cinquanta giorni fa, mentre Beto è fermo e basta nel senso che di gol neppure l’ombra e soprattutto l’impressione, simile a una certezza ormai, di essere lontano dalla migliore condizione atletica e sempre in cerca di uno status dentro al gruppo che non l’aiuta mentalmente.

GOL CERCASI. Due gol dai centravanti dopo nove giornate sono pochi, troppo pochi, e il deficit ha inciso in maniera pesante sui (non) risultati della Fiorentina, quindi urgono soluzioni a breve per invertire la tendenza. Facile a dirsi, complicato a farsi. Perché non è un discorso d’impegno chiaramente, nemmeno d’applicazione nelle cose che richiede Vanoli, quanto piuttosto di scarsa correlazione con il modo di giocare della squadra in primis e poi di mancanza di concretezza davanti alla porta avversaria: per provare ci provano quando è possibile, ma non riescono ad incidere. Pellegrino ci è riuscito contro il Torino al Franchi, segnando il gol dell’illusorio vantaggio, e a Venezia (sua la rete del 3-1 appena subentrato a mettere in cassaforte il successo al Penzo nel giorno del debutto-bis di Vanoli sulla panchina viola), mentre Beto ha fatto subito tanta fatica e continua a farla ogni volta che viene chiamato in causa. «Devo fare lo psicologo con lui», ha detto Vanoli di recente, a dimostrazione che il blocco mentale va di pari passo con la forma atletica che lo frena.

MIRA DA AGGIUSTARE. Però, visto che si parla di fase offensiva nel suo complesso com’è giusto che sia per non scaricare le responsabilità solo sui centravanti come nessuno si sogna di fare, proprio la partita con l’Atalanta di due giorni fa ha dato un’altra chiave di lettura alle difficoltà palesi da parte della squadra viola di mettere il punto esclamativo alle azioni: al triplice fischio di Marinelli, che nell’intervallo aveva sostituito l’infortunato La Penna, sono stati ben ventisei i tiri tentati dalla Fiorentina (dodici da dentro l’area e quattordici da fuori), ma soltanto quattro sono finiti nello specchio della porta di Carnesecchi (l’Atalanta ne ha provati meno della metà, dieci, e però cinque li ha messi tra i pali di De Gea): con gol attesi (xG) di 1,64 che dice tutto. Dice che Pellegrino & company in attacco devono cambiare passo.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport