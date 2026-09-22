Corriere dello Sport: "Pausa fondamentale per avere al massimo Gonçalves e Atta. Si proverà anche a recuperare Dodò"

Da domani Vanoli riprenderà a lavorare a ranghi ridotti, con l'obiettivo di portare il prima possibile tutti i suoi uomini allo stesso livello di forma.

Due giorni di relax, poi si riparte. La Fiorentina affronta la mastodontica pausa nazionali avendo chiare le priorità di questi 20 giorni, sintetizzate in un concetto: recupero. Inteso come ripristino delle energie psicofisiche dopo il primo mese di stagione ma anche un momento in cui chi è più indietro sul piano atletico può, appunto, recuperare gli altri; su tutti Pedro Gonçalves e Arthur Atta, calciatori dalla qualità assoluta (tra i top di squadra) ma, anche per detta dello stesso Paolo Vanoli, lontani dalla loro miglior versione per alcuni inciampi avuti nelle ultime settimane. Sarà una pausa cruciale anche per Dodo: anche lui dovrà recuperare, non tanto sul piano fisico ma mentale, dopo un'estate in cui è stato per lunghi tratti un corpo estraneo rispetto al lavoro di campo.

Loro saranno tra gli osservati speciali di questi giorni e, anche per loro, verrà svolta almeno un'amichevole: intanto è stata fissata una gara dall'alto valore simbolico e storico, domenica 27 settembre alle ore 11 il Viola Park ospita Fiorentina-Signa, a cento anni di distanza da un altro Fiorentina-Signa che fu la primissima sfida della storia gigliata. L'incrocio contro la formazione di Eccellenza servirà a tenere in caldo i viola superstiti dalle chiamate nazionali. In tutto sono otto i giocatori della Fiorentina in giro con le rispettive rappresentative: Fagioli (Italia), Dragusin (Romania), Pongracic (Croazia), Oulai (Costa d'Avorio), Beto (Guinea-Bissau), Mastantuono (Argentina), Ndour (Italia Under21), Njie (Svezia Under21). Da domani quindi Vanoli riprenderà a lavorare a ranghi ridotti, con l'obiettivo di portare il prima possibile tutti i suoi uomini allo stesso livello di forma, facendolo alla sua maniera: allenamenti intensivi, se necessarie doppie sedute e focus su quello che lui stesso ha chiamato il suo “Vangelo”: senza sofferenza e sacrificio non si arriva da nessuna parte.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport