Ballottaggio Corriere dello Sport: "Oulai potrebbe giocare titolare. Tra lui e Fagioli scelta orientata verso il classe 2006"

Oulai guadagna posizioni per una maglia dal primo minuto: per la gara di oggi le caratteristiche del giovane ivoriano sembrano convincere Vanoli più di quelle di Fagioli

C'è da immaginare che questo ballottaggio Vanoli se lo sia portato negli spogliatoi, a casa prima di andare a letto e a colazione stamani. Oulai o Fagioli? Questo è il dilemma, anche se la città ha già scelto e vorrebbe vedere l'ivoriano titolare, non necessariamente a spese di Nic. Ma uno dei due dovrebbe essere sacrificato sull'altare dell'equilibrio e di un 4-3-3 che per adesso non ammette una loro convivenza. E secondo le ultime indicazioni è l'ex Trabzonspor il favorito per la serata di gala del Franchi.

VANOLI. I due talenti, Fagioli e Oulai, sono stati al centro delle domande ieri in conferenza stampa. Sul primo Vanoli ha parlato da papà più che da allenatore, lasciando trasparire come sempre la grande stima e l'affetto: «Nicolò deve solo stare sereno, continuare a fare ciò che sta facendo e ricordarsi che ha un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui deve pensare solo al calcio, alla Fiorentina e a far bene. Rimane un patrimonio della Nazionale e di questo club. So quanto lui ci tenga a questa partita, spero che come spesso accade faccia un gol dell'ex». Molto più sbrigativo su Oulai, che per acquistare minutaggio ha bisogno di una cosa e basta: «Deve continuare a fare quello che sta facendo». In questa frase secca si intercetta anche un po' della scocciatura del tecnico su un tema che lo perseguita da quando è arrivato e che aveva attanagliato anche il suo predecessore, Fabio Grosso.



DUE PER UN POSTO. La scelta, infatti, sembra orientata verso il classe 2006 per una serie di ragioni: perché la partita sembra più adatta a un centrocampista dinamico e capace di coprire più campo possibile, perché la Juventus, quando è in giornata, tende ad alzare ritmo e pressing e perché la Fiorentina con Fagioli al centro degli ingranaggi è andata spesso in difficoltà soprattutto in fase di riaggressione. È la squadra in Serie A che ha recuperato il minor numero di palloni in queste prime dieci giornate, 559. A pesare nella valutazione ci sono anche gli ultimi dieci giorni del classe 2001, ex Juventus, sostituito all'intervallo con l'Atalanta e autore del pallone perso che ha portato al momentaneo 1-0 del Sassuolo. Un periodo che per lui non è stato certo semplice. In ogni caso, entrambi dovrebbero essere protagonisti del match: uno dall'inizio, l'altro a partita in corso.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport