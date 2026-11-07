Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Oulai insidia Fagioli. Confermato Brescianini, tridente Mastantuono, Njie, Pellegrino"

Oulai insidia Fagioli in regia, mentre Vanoli conferma Brescianini e il tridente offensivo. Ancora out Ranieri e Atta, Pedro Gonçalves verso un'altra esclusione dall'undici titolare

FIRENZE - Squadra che vince non si cambia. Questa l'idea alla base delle possibili scelte di Paolo Vanoli, che dovrebbe variare di pochissimo l'undici visto lunedì sera in casa del Sassuolo: l'unica variazione potrebbe essere però centrale, almeno per il ruolo, con Oulai che è in lizza per una maglia da titolare contro un Fagioli apparso in evidente difficoltà nelle ultime uscite. Per il classe 2001, cresciuto nella Juventus e legatissimo ai colori bianconeri, un periodo non facile, legato alle voci extra-campo ma anche alle prestazioni, tanto che lui stesso qualche giorno fa ha postato sul proprio profilo instagram una foto con una didascalia criptica, fino a un certo punto, manifestando il desiderio di isolarsi: «Mizaru, Kikazaru, Iwazaru», i nomi delle tre famose scimmie dell'iconografia giapponese, «non vedo, non sento, non parlo». Vanoli deciderà soltanto in giornata - alle 12.30 sarà protagonista al Wind Media Center della conferenza stampa della vigilia -, da capire anche l'effettiva presenza (in panchina) di Luca Ranieri, ai box da quasi un mese per un problema al piede (ieri ha svolto una parte d'allenamento in gruppo).

Ancora out invece Arthur Atta e Marin Pongracic, per loro appuntamento a dopo la sosta. Per il resto, undici tipo o comunque formazione con le poche certezze ereditate dall'ultimo ciclo di gare: capitan De Gea in porta, linea a quattro con Joao Mario riproposto a sinistra, Viery e Dragusin centrali, Jimenez a destra; in mezzo al campo, accanto a uno tra Oulai e Fagioli dovrebbero essere confermati Ndour e Brescianini, con Mastantuono più avanti, sulla destra, Njie dall'altra parte e Pellegrino in mezzo, un tridente tutto a segno a Reggio Emilia.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport