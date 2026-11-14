L'analisi Corriere dello Sport: "Oulai è in forma ma Vanoli vuole più maturità. Troppe ammonizioni inutili"

La crescita di Oulai è un grande punto a favore della Fiorentina delle ultime uscite. Ma il calciatore ha tanta foga e rimedia gialli evitabili

Il centrocampo della Fiorentina attende di ritrovare i suoi pezzi pregiati in vista della ripresa del campionato. Negli ultimi giorni, infatti, Paolo Vanoli ha dovuto fare i conti con l'assenza contemporanea di Nicolò Fagioli e Chris Inao Oulai, entrambi impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Secondo le ultime indicazioni, il rientro al Viola Park per entrambi è fissato per giovedì 19 novembre, data in cui comincerà la preparazione mirata in vista della delicata trasferta sul campo del Monza.

Come analizzato dal Corriere dello Sport, l'attenzione dello staff tecnico è focalizzata in particolare sulla gestione del giovane ivoriano, reduce da un impatto eccellente e da una prestazione di grande spessore contro la Juventus, impreziosita da strappi fisici, recuperi e da una spiccata personalità. Lo stesso Vanoli, pur paragonandolo per caratteristiche a N'Golo Kanté, ne ha sottolineato la necessità di maturare nella gestione dei momenti chiave, come dimostrano i cartellini evitabili legati all'eccessiva foga agonistica.

Al momento, la coesistenza stabile tra Fagioli e Oulai rappresenta un tema tattico affascinante ma complesso. Entrambi amano toccare molti palloni e incidere nella fase di impostazione, e per schierarli insieme dal primo minuto servirà trovare il perfetto bilanciamento dei reparti. Con il rientro dei nazionali, la corsa per una maglia da titolare in mezzo al campo entrerà ufficialmente nel vivo.