L'analisi Corriere dello Sport: "Nove punti in otto partite. E ora il terzo inizio a Monza dovrà essere davvero sprint"

Un avvio di stagione al di sotto delle attese per la Viola, chiamata a svoltare dopo la sosta per rilanciare le proprie ambizioni in classifica

Nove punti in otto partite. No, nessun errore, le partite del campionato già in archivio sono undici, ma otto appartengono alla Fiorentina nel Vanoli-bis e quelle contano per individuare pregi, difetti, correzioni, certezze, dubbi della squadra viola nell’intervallo tra le due soste: che poi è appunto il periodo con il nuovo-vecchio tecnico i n panchina. Nove punti frutto di due vittorie e tre pareggi (tre anche le sconfitte sempre in queste nove, tutte di fila) a una media di poco più di un punto a partita (1,12 per la precisione) che significa salvezza tranquilla sotto lo striscione d’arrivo.

Poteva fare di più la Fiorentina? Sicuramente. È stato comunque un discreto (altro) inizio dopo quello choc da tre sconfitte su tre con nove gol subìti che è costato l’esonero a Fabio Grosso? Sicuramente. Una cosa è sicura, anzi due: la Fiorentina è ancora una squadra incompiuta e, soprattutto, dopo undici giornate complessive e due mesi e mezzo di campionato non si capisce ancora né quali possano diventare le ambizioni né l’orizzonte della stagione per De Gea e compagni. Forse è naturale che sia ancora così, viste quante e quali cose sono accadute sotto il cielo di Firenze da metà agosto in poi, forse no. Ma per cancellare lo scenario (triste, bigio) intorno al Viola Park che vada a raccontare una stagione di transizione/anonimato/quota 40, serve che il terzo inizio da Monza in poi lunedì 23 sia davvero sprint.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport