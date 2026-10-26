Inter-Fiorentina Corriere dello Sport: "Non è tutto da buttare. Nel primo tempo, la Viola ha tenuto il campo, soffrendo il giusto"

È stata premiata dall’invenzione di Jimenez. Ma su quella non è stata capace di costruire. Non hanno convinto né i cambi di Vanoli

Inter, dacci oggi la rimonta quotidiana. Già, è accaduto ancora. Anche con la Fiorentina, infatti, i nerazzurri sono andati sotto nel punteggio (è stata la quinta volta in 8 giornate), e puntualmente hanno ribaltato la partita. Unica eccezione con la Roma, quando si sono fermati al pareggio. Sono già 13 i punti conquistati, risalendo la corrente. Significa che la truppa di Chivu ha un carattere di acciaio e che non si arrende mai. Contro la Viola, peraltro, lo spartito è stato diverso rispetto alle altre occasioni. Lo svantaggio non è stata la conseguenza di errori o di un atteggiamento molle o passivo. Al di là di un primo tempo non brillantissimo, ma comunque comandato, l’Inter ha incassato la rete di Jimenez a metà ripresa, proprio nel suo momento migliore, quando il gol sembrava nell’aria. Solo che lo spagnolo si è inventato una sassata improvvisa nel sette, sorprendendo il debuttante Provedel, che ha dato l’impressione di partire in ritardo e con poca spinta.

TIRO A SEGNO. L’Inter non si è abbattuta, anzi ha alzato ulteriormente la pressione, agevolata da una Fiorentina che si è abbassata e chiusa. La porta di De Gea, però, sembrava stregata. Il numero uno spagnolo era in giornata di grazia. Contro di lui, già nel primo tempo, avevano sbattuto Esposito e Thuram. Ma nella ripresa, il suo muro pareva di cemento armato, per la frustrazione del numero 9 nerazzurro, che le stava provando tutte. E quando proprio De Gea non ci arrivava, ecco che ci pensava la traversa, colpita due volte da Carlos Augusto, oppure Mariani… Già perché lo sgambetto di Viery ai danni di Thuram era solare anche in presa diretta. Ma né il direttore di gara né il Var sono intervenuti. L’Inter non si è rassegnata ad una sconfitta che non sarebbe stata meritata - 33 tiri contro 7 giusto per avere un’idea -, anzi ha moltiplicato gli sforzi. E Chivu ha azzeccato un’altra mossa, inserendo il baby Lavelli (esordio assoluto) al centro dell’attacco. In questo modo, Thuram, che aveva già beneficiato del cambio Viery-Pongracic, fermato per un guaio muscolare, ha avuto più campo per i suoi uno contro uno.



INSTANCABILE. E, non a caso, è stato proprio il francese l’eroe di una insperata, a quel punto, rimonta. Era già cominciato il recupero, infatti, quando Tikus ha scambiato con Diouf e, trascinandosi il pallone con la suola, si è guadagnato lo spazio per infilzare De Gea nell’angolino. I nerazzurri non si sono accontentati del pari, ma hanno continuato a martellare fino a che sempre l’imprendibile Thuram è stato affondato dall’ingenuo Valdepenas sul traversone di Akanji. E stavolta Mariani non ha potuto proprio fare finta di nulla. Sul dischetto di è presentato Zielinski, che, con freddezza, ha incenerito De Gea, permettendo all’Inter di riagganciare la Lazio in vetta alla classifica.



COME UN ANNO FA. La Fiorentina, invece, che ha rimediato la terza sconfitta consecutiva, rimane all’ultimo posto, con gli stessi 4 punti che aveva raccolto anche lo scorso anno, dopo 8 giornate, con l'aggiunta di 7 reti incassate in più. Intendiamoci, non è tutto da buttare della gara con l’Inter. Nel primo tempo, la Viola ha tenuto il campo, soffrendo il giusto. Nella ripresa, invece, ha potuto solo difendersi. È stata premiata dall’invenzione di Jimenez. Ma su quella non è stata capace di costruire. Non hanno convinto né i cambi di Vanoli, soprattutto quello tra Mastantuono e Gnonto, e nemmeno la difesa a 3 degli ultimi minuti. Tutte scelte che hanno finito per facilitare il compito dell’Inter.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport