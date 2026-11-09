Pagelle Corriere dello Sport: "Njie e Pellegrino 7, migliori in campo. De Gea 5.5, buone parate ma esce a vuoto su Luiz"

Viery 5, la catena di sinistra soffre troppo e concede spazi, mostrando evidenti difficoltà. Mastantuono 6, prestazione positiva e incoraggiante

fiorentina

Vanoli (all.)6,5

Sceglie Gonçalves e comincia con i due a centrocampo (Oulai preferito a Fagioli) che però la Fiorentina fatica a sostenere. La sua squadra ha il merito di ribattere colpo su colpo alla Juventus.



De Gea 5,5

Le parate che contano (nel primo tempo) sono due, una su Cabal e l’altra su Woltemade. Esce a vuoto sull’angolo di Douglas Luiz e ne paga il prezzo salato.



Jimenez 6

Parte male con un paio d’incertezze, piano piano trova le misure e si assesta. Come gli càpita, cresce nella ripresa e il cross da cui nasce il 2-1 è suo.



Dragusin 6

Si stacca da Woltemade, o meglio il tedesco di Brema si stacca da lui e segna. Arriva dopo Bremer sull’errore di De Gea.



Viery 5

Kolo Muani equazione irrisolta per il brasiliano, ben prima della fuga con cross del francese per il pareggio.



Joao Mario 6

Lì sulla sinistra della Fiorentina quelli della Juventus con il tandem McKennie-Kolo Muani affondano spesso. Si rifà anticipando McKennie a cinque metri da De Gea.



Ndour 6

In linea teorica se la dovrebbe vedere con il dirimpettaio Koopmeiners, all’atto pratico “balla” tra i centrocampisti bianconeri.



Oulai 6,5

L’ivoriano inizia bene con un recupero-palla in area viola e una regìa pulita e ordinata. Nel secondo tempo è da combattimento.



Fagioli (20’ st) 6

Presidia la zona di competenza.



Mastantuono 6

Lo cercano poco e quando si nota è perché si mette in proprio con dribbling e tiro. O solo tiro dopo discesa libera: fuori di un niente.



Gonçalves 6

L’angolo che mette sulla testa di Pellegrino rimane la cosa migliore di una partita alla ricerca sempre della cosa giusta.



Brescianini (20’ st) 6

Aggiunge corsa e sostanza.



Njie 7

Quando punta Kalulu gli crea problemi, poi concede troppo facilmente il lancio di McKennie per Kolo Mauni. Però, è il più veloce a capire dov’è il pallone e a scaraventarlo alle spalle di Vicario.



Gnonto (41’ st) sv



Pellegrino 7

Puntuale e preciso all’appuntamento con il cross di Gonçalves: la mitraglia dalla parte della bandierina evoca ricordi struggenti e indelebili nei tifosi viola. Salta e poi si abbassa sull’angolo di Douglas Luiz: De Gea l’aveva chiamata?



Beto (41’ st) sv

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport