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Corriere dello Sport: "Njie e Pellegrino 7, migliori in campo. De Gea 5.5, buone parate ma esce a vuoto su Luiz"

Viery 5, la catena di sinistra soffre troppo e concede spazi, mostrando evidenti difficoltà. Mastantuono 6, prestazione positiva e incoraggiante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2026 09:55
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Corriere dello Sport: "Njie e Pellegrino 7, migliori in campo. De Gea 5.5, buone parate ma esce a vuoto su Luiz" - Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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fiorentina 
Vanoli (all.)6,5

Sceglie Gonçalves e comincia con i due a centrocampo (Oulai preferito a Fagioli) che però la Fiorentina fatica a sostenere. La sua squadra ha il merito di ribattere colpo su colpo alla Juventus. 

De Gea 5,5 
Le parate che contano (nel primo tempo) sono due, una su Cabal e l’altra su Woltemade. Esce a vuoto sull’angolo di Douglas Luiz e ne paga il prezzo salato. 

Jimenez 6 
Parte male con un paio d’incertezze, piano piano trova le misure e si assesta. Come gli càpita, cresce nella ripresa e il cross da cui nasce il 2-1 è suo. 

Dragusin 6 
Si stacca da Woltemade, o meglio il tedesco di Brema si stacca da lui e segna. Arriva dopo Bremer sull’errore di De Gea. 

Viery 5 
Kolo Muani equazione irrisolta per il brasiliano, ben prima della fuga con cross del francese per il pareggio.  

Joao Mario 6 
Lì sulla sinistra della Fiorentina quelli della Juventus con il tandem McKennie-Kolo Muani affondano spesso. Si rifà anticipando McKennie a cinque metri da De Gea. 

Ndour 6 
In linea teorica se la dovrebbe vedere con il dirimpettaio Koopmeiners, all’atto pratico “balla” tra i centrocampisti bianconeri. 

Oulai 6,5 
L’ivoriano inizia bene con un recupero-palla in area viola e una regìa pulita e ordinata. Nel secondo tempo è da combattimento. 

Fagioli (20’ st) 6 
Presidia la zona di competenza. 

Mastantuono 6 
Lo cercano poco e quando si nota è perché si mette in proprio con dribbling e tiro. O solo tiro dopo discesa libera: fuori di un niente. 

Gonçalves 6 
L’angolo che mette sulla testa di Pellegrino rimane la cosa migliore di una partita alla ricerca sempre della cosa giusta. 

Brescianini (20’ st) 6 
Aggiunge corsa e sostanza. 

Njie 7 
Quando punta Kalulu gli crea problemi, poi concede troppo facilmente il lancio di McKennie per Kolo Mauni. Però, è il più veloce a capire dov’è il pallone e a scaraventarlo alle spalle di Vicario. 

Gnonto (41’ st) sv  

Pellegrino 7 
Puntuale e preciso all’appuntamento con il cross di Gonçalves: la mitraglia dalla parte della bandierina evoca ricordi struggenti e indelebili nei tifosi viola. Salta e poi si abbassa sull’angolo di Douglas Luiz: De Gea l’aveva chiamata? 

Beto (41’ st) sv

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

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