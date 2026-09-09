Corriere dello Sport: "Niente di grave per Oulaï, sarà valutato giorno dopo giorno"

Da capire se sarà tra i convocati per il Venezia

Resta da monitorare la situazione di Inao Oulai, che durante la gara contro il Torino si è infortunato al retto femorale. Ieri l’ivoriano ha sostenuto un allenamento personalizzato e quindi separato dal gruppo, ma le sue condizioni non preoccupano oltremodo: è stato scongiurato il pericolo di uno stop lungo. Il centrocampista sarà valutato giorno dopo giorno per capire se sia in grado di finire tra i convocati della sfida del Penzo. Nel frattempo, comunque, la Fiorentina può tirare un bel sospiro di sollievo. Lo riporta il Corriere dello Sport.