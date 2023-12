Corriere dello Sport, Nico ko, salterà 8 partite tra Serie A, Supercoppa e Coppa Italia

Per Nico Gonzalez la Supercoppa italiana in Arabia, da ieri, è diventata un miraggio. Il report che ha emesso la Fiorentina sul conto dell’argentino, andato ko dopo 20’ nel corso della sfida di conference con il Ferencvaros, lascia poco spazio alle interpretazioni: lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra, ovvero – tradotto – almeno cinque-sei settimane di stop per guarire più almeno un altro paio per tornare in forma e riprendere a giocare. pensare che il numero 10 riesca a fare in tempo per presenziare alla final four di metà gennaio con Napoli, Lazio e Inter (le date non sono ancora ufficiali ma difficilmente si discosteranno dal 18, 19 e 22 del mese prossimo) ad oggi è pura utopia. E quindi quanto starà fuori? Almeno per le prossime sei gare di campionato, per tutta la Supercoppa e per i quarti di Coppa Italia. In tutto, dunque, come minimo otto partite. Lo scrive il Corriere dello Sport.

NICO, UN MESE DI STOP