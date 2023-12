Corriere dello Sport, Nico a rischio forfait per Roma, il dubbio fino alla partenza causa risentimento muscolare

Nico per la Fiorentina è molto importante. Italiano non ha potuto contare su di lui a causa di un risentimento muscolare (come ha detto in conferenza stampa lo stesso tecnico viola) che l’ha tenuto stavolta fuori anche dai convocati, mentre domenica scorsa era rimasto in panchina per tutti i novanta minuti con la Salernitana. Ora Nico farà il possibile per esserci domenica all’appuntamento con la Roma. Il dubbio rimarrà forse fino alla partenza per la Capitale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

