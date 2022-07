Corriere dello Sport, Milenkovic è il piano B del Napoli: su di lui anche Inter e Juve

Giuntoli, insomma, analizza profili e intensifica contatti e chiacchierate: tipo quello andato in scena con Fali Ramadani, il manager di Kalidou, che in scuderia vanta anche Milenkovic. Un colosso di 24 anni e 195 centimetri che conosce il campionato italiano sin al 2017; sin da quando è arrivato alla Fiorentina. Curiosità delle curiosità, anche Niko il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 proprio come KK: la valutazione, insomma, non è proibitiva e si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Lui, però, piace anche all’Inter e alla Juve: l’intreccio, insomma, è notevole proprio come quello del collega di scuderia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

