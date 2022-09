Corriere dello Sport, Milenkovic accelera per Bergamo, si gioca anche il Mondiale in 12 gare con la viola

L’Atalanta potrebbe e dovrebbe essere il punto d’arrivo per Nikola Milenkovic, esattamente un mese dopo l’infortunio all’adduttore subìto in Fiorentina-Juventus dello scorso 3 settembre. Se sarà così lo diranno la settimana (e un giorno) che manca alla trasferta di Bergamo e, anche se i segnali inducono all’ottimismo, è chiaro che nulla sarà rischiato per forzare il rientro: eventuali ricadute avrebbero effetto deleterio sia sul percorso che il difensore e la Fiorentina dovranno fare insieme fino alla sosta per il Mondiale, lungo cui ci sono ben dodici partite da giocare, e sia perché complicherebbe molto la partecipazione del calciatore proprio a Qatar ’22 con la Serbia.

Quello che conta, però, adesso è il recupero per affrontare il nuovo tour de force: che disegnerà la classifica della squadra viola alla sosta e deciderà il prosieguo oppure no del cammino in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, COMMISSO AVEVA RAGIONE, JUVENTUS CHIUDE BILANCIO CON PERDITE RECORD. ROSSO DI 254 MILIONI