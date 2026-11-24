Pagelle Corriere dello Sport: "Mastantuono 4, si incaponisce senza fare niente. Pellegrino 4.5, cross ricevuti? Zero"

Per il Corriere dello Sport c'è solo una sufficienza, Vieri (6). Finché l’infortunio non lo mette fuori causa non demerita contro Varela

FIORENTINa

Vanoli (all.) 4



Altra “ripartenza” da brivido dopo la sosta, anzi perfino peggiore della precedente. Soprattutto altra sconfitta pesante e tante, tante ombre che si allungano.



De Gea 5,5



Un paio di buone parate nel mezzo a un sacco di pensieri. Varela invece se lo sognerà e sarà un incubo.



Jimenez 5



Ha nei piedi i cross che servirebbero a Pellegrino, ma si vede pochissimo oltre la linea di metà campo. E difendere è un problema non risolto, vedi Robinson che gli scappa via.



Dragusin 4,5



Nel primo tempo vaga alla ricerca dell’attaccante di riferimento da marcare, nella ripresa concede l’assist a Pessina con una chiusura fatta male.



Viery 6



Finché l’infortunio non lo mette fuori causa non demerita contro Varela.



Ranieri (27’ pt) 5



Subito due chiusure per evitare guai grossi davanti e a De Gea, poi finisce nel tritacarne.



Joao Mario 5



Meno propositivo del solito, ci prova con un tiro dalla distanza che non impensierisce Thiam. Non stringe su Varela sul 2-0.



Ndour 4,5



Dentro al gioco solo nei minuti iniziali in cui la Fiorentina ha avuto costantemente il controllo, poi sparisce. Varela è vero che fa il fenomeno, però...



Oulai 4,5



In evidenza proprio nella mezz’ora di marca viola, però è tanto scomposto nel movimento sul tiro di Varela e il rigore è inevitabile. Ripresa con più errori.



Mastantuono 4



La versione meno brillante dell’argentino, quella che s’incaponisce nelle stesse cose senza mai trovare la soluzione giusta per un assist, un cross o un tiro.



Beto (22’ st) 5,5



Una volta sbaglia, una volta colpisce il palo con un bel colpo di testa.



Gonçalves 4,5



A metà strada tra centrocampo e attacco viola: insomma, nella terra di nessuno dove c’è poco o niente da fare.



Njie (1’ st) 5,5



Un paio di guizzi in avanti, il tocco sfortunato in area viola.



Gnonto 4,5



Un’ora abbondante con buone intenzioni, ma all’atto pratico nessun risultato.



Valdepeñas (21’ st) 5,5



Entra a partita chiusa.



Pellegrino 4,5



Centravanti a cui servono i cross come il pane, meglio se dal fondo e meglio ancora se belli tesi. Cross ricevuti? Zero.