Corriere dello Sport, Mandragora è il primo regalo per Italiano: accordo per 10 milioni con la Juve

Il primo regalo per Vincenzo Italiano a centrocampo sarà invece Rolando Mandragora. Arriva a titolo definito e va a riempire la casella mancante, lasciata vuota da Torreira. La passata stagione ha indossato la casacca del Torino ma i granata hanno deciso di non riscattarlo dalla Juventus e così la Fiorentina si è inserita e ha trovato l’accordo con i bianconeri per circa 10 milioni. L’annuncio sembra a un passo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ ANNUNCIA: “CALL CONFERENCE POSITIVA. PASSI IN AVANTI PER JOVIC ALLA FIORENTINA”