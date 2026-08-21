Corriere dello Sport: "Mandragora e Atta ancora in valutazione. A centrocampo ballottaggio Brescianini-Oulai"

L'avvicinamento alla partita di lunedì sera, dove la Fiorentina sfiderà all'Olimpico la Roma di Giampiero Gasperini. I dubbi di formazione per Grosso.

Atta e Mandragora ancora in gruppo solo in parte e sempre con il francese un po’ più “avanti” per smaltire in tempo il fastidio muscolare accusato durante Fiorentina-Benevento, mentre la sciatalgia continua a complicare l’avvicinamento del centrocampista campano all’esordio in campionato.

Il posticipo al lunedì dà almeno un giorno in più per completare il recupero e Grosso conta di averli alla fine entrambi a disposizione, ma siamo già a venerdì e il discorso cambia ovviamente in ottica formazione, soprattutto per l’ex Udinese che è titolare fisso della nuova Fiorentina e non solo sulla carta: se Atta oggi rientra in gruppo a pieno regime, il posto da trequartista all’Olimpico è suo, altrimenti tocca subito a Mastantuono fare coppia con Gudmundsson. Quanto al centrocampo, dove Mandragora sicuramente non ci sarà dall’inizio, le prove fatte in Coppa Italia dicono che Ndour e Fagioli sono sicuri di due posti e il terzo se lo giocano Brescianini e Oulai.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport