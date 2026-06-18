Corriere dello Sport: "Mandragora cercato dal Besiktas. Il calciatore ha un contratto fino al 2028"

Rolando Mandragora ha recentemente rinnovato il contratto, con un adeguamento a 1.8 milioni all'anno. Negli ultimi giorni il Besiktas ha fatto un sondaggio.

FIRENZE - La permanenza di Rolando Mandragora alla Fiorentina non è scontata. Il centrocampista classe 1997 sta bene a Firenze e aspetta di conoscere i piani del club, che a onor del vero non lo ha (ancora) messo sul mercato. Ma se arriverà un’offerta congrua e ragionevole ci penserà eccome, anche perché la metà campo viola è ingolfata. L’estate scorsa la Fiorentina respinse le insidie del Real Betis che aveva offerto una cifra vicina ai 6 milioni di euro, laddove la richiesta era di almeno 10. C’è da credere che un anno più tardi le pretese della società viola non siano cambiate di una virgola.



C’È IL BESIKTAS. Ultimamente per Mandragora si è fatto avanti il Besiktas di Vincenzo Italiano. Solo una richiesta di informazioni alla Fiorentina. Chissà che nelle prossime settimane i turchi non possano presentare una proposta vera e propria. Oggi l’ex Torino vanta un contratto più lungo e redditizio dell’anno scorso. A settembre lo ha rinnovato fino al 2028 con opzione per il 2029 legata alle presenze: se nella stagione 2027-2028 ne raggiungerà 30 da almeno 45 minuti si attiverà il prolungamento. In più ha riscosso un aumento dell’ingaggio fino a 1,8 milioni annui. Per ora Mandragora è un giocatore viola, più avanti si vedrà.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport