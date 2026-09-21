Corriere dello Sport, le pagelle: "De Gea 7.5 indossa il mantello di Super David. Atta 5, da lui ti aspetti altro"
I voti postivi sono anche per Dragusin (7) e per Fagioli (7). Male Viery (5). La Fiorentina ha ritrovato carattere e identità.
FIORENTINA
Vanoli (all.) 6
La sua Fiorentina ha identità e carattere a sufficienza per rimontare. Marca a uomo i play del Napoli e rimedia con Valdepeñas ai vuoti di Viery.
De Gea 7,5
Indossa il mantello di super David contro Olivera prima del gol e poi su Neres e Favasuli in tre minuti di panico della ripresa.
Jimenez 6,5
Senza verve e svagato - vedi palo di Olivera - fino al 45’. Poi si trasforma: guadagna 6 possessi, cavalca a destra e firma l’1-1 con la complicità di Rafa Marin.
Dragusin 7
Cancella Hojlund sul piano tecnico e, strano a dirsi, anche fisico. Strepitoso il recupero in area su Rasmus al 40’. Lucca gli gira più a largo.
Ranieri 6
A presidio dell’area dal lato più debole. Esce stremato: crampi.
Pongracic (40’ st) sv
Viery 5
A sinistra come a Venezia. Politano lo tormenta in tandem con Di Lorenzo e al 45’ è già sfinito.
Valdepeñas (1’ st) 6
Buon impatto nelle due fasi. Ha sul sinistro il colpo del 2-1 ma Milinkovic è superbo in tuffo.
Ndour 5,5
Spende molto nel controllo di Gilmour e perde lucidità in costruzione e negli inserimenti.
Fagioli 7
Dirige il gioco caricandosi la squadra e sfiora due volte la rete: traversa e palla fuori di un soffio.
Mastantuono 6
Si perde Gilmour sul gol, e pesa, ma il suo talento è sempre dentro le cose migliori della Viola. Sfida Olivera e Rafa con personalità invidiabile a 19 anni.
Atta 5
Segue Lobotka a uomo e paga come Ndour. Indovina l’inserimento una volta e prende la traversa su delizioso invito di Franco, ma da lui ti aspetti altro.
Gonçalves (21’ st) 5,5
Quando crescerà sarà prezioso per cambiare marcia.
Njie 5
A sinistra sbatte su Di Lorenzo, a destra crea la grande chance di Valdepeñas con una cavalcata eroica dopo un’ora nell’afa.
Gnonto (35’ st) sv
Pellegrino 5
Nel cono d’ombra di Rrahmani e Marin: 15 tocchi, 0 tiri.
Beto (21’ st) 5
Prova la rovesciata al 93’ e sarà l’ultima di varie scelte sbagliate.