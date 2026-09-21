Labaro Viola

Corriere dello Sport, le pagelle: "De Gea 7.5 indossa il mantello di Super David. Atta 5, da lui ti aspetti altro"

I voti postivi sono anche per Dragusin (7) e per Fagioli (7). Male Viery (5). La Fiorentina ha ritrovato carattere e identità.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2026 09:59
Corriere dello Sport, le pagelle: "De Gea 7.5 indossa il mantello di Super David. Atta 5, da lui ti aspetti altro" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Condividi

FIORENTINA 
Vanoli (all.) 6 

La sua Fiorentina ha identità e carattere a sufficienza per rimontare. Marca a uomo i play del Napoli e rimedia con Valdepeñas ai vuoti di Viery. 

De Gea 7,5 

Indossa il mantello di super David contro Olivera prima del gol e poi su Neres e Favasuli in tre minuti di panico della ripresa. 

Jimenez 6,5 

Senza verve e svagato - vedi palo di Olivera - fino al 45’. Poi si trasforma: guadagna 6 possessi, cavalca a destra e firma l’1-1 con la complicità di Rafa Marin. 

Dragusin 7 

Cancella Hojlund sul piano tecnico e, strano a dirsi, anche fisico. Strepitoso il recupero in area su Rasmus al 40’. Lucca gli gira più a largo. 

Ranieri 6 

A presidio dell’area dal lato più debole. Esce stremato: crampi. 

Pongracic (40’ st) sv 
Viery 5 

A sinistra come a Venezia. Politano lo tormenta in tandem con Di Lorenzo e al 45’ è già sfinito. 

Valdepeñas (1’ st) 6 

Buon impatto nelle due fasi. Ha sul sinistro il colpo del 2-1 ma Milinkovic è superbo in tuffo. 

Ndour 5,5 

Spende molto nel controllo di Gilmour e perde lucidità in costruzione e negli inserimenti. 

Fagioli 7 

Dirige il gioco caricandosi la squadra e sfiora due volte la rete: traversa e palla fuori di un soffio. 

Mastantuono 6 

Si perde Gilmour sul gol, e pesa, ma il suo talento è sempre dentro le cose migliori della Viola. Sfida Olivera e Rafa con personalità invidiabile a 19 anni. 

Atta 5 

Segue Lobotka a uomo e paga come Ndour. Indovina l’inserimento una volta e prende la traversa su delizioso invito di Franco, ma da lui ti aspetti altro. 

Gonçalves (21’ st) 5,5 

Quando crescerà sarà prezioso per cambiare marcia. 

Njie 5 

A sinistra sbatte su Di Lorenzo, a destra crea la grande chance di Valdepeñas con una cavalcata eroica dopo un’ora nell’afa. 

Gnonto (35’ st) sv 
Pellegrino 5 

Nel cono d’ombra di Rrahmani e Marin: 15 tocchi, 0 tiri. 

Beto (21’ st) 5 

Prova la rovesciata al 93’ e sarà l’ultima di varie scelte sbagliate.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok