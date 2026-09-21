Corriere dello Sport, le pagelle: "De Gea 7.5 indossa il mantello di Super David. Atta 5, da lui ti aspetti altro"

I voti postivi sono anche per Dragusin (7) e per Fagioli (7). Male Viery (5). La Fiorentina ha ritrovato carattere e identità.

A cura di Redazione Labaroviola 21 settembre 2026 09:59

Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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