Corriere dello Sport: "L'attacco non segna, in gol solo quattro elementi. Contro l'inter giocherà Pellegrino"

Finora, in Serie A, sono andati a segno solo quattro elementi della rosa attuale, metà dei quali nemmeno attaccanti

Una delle cose che ha colpito di più della conferenza stampa di Vanoli dopo Fiorentina-Como è stato lo sfogo assolutamente spontaneo del tecnico viola sulla sterilità del suo reparto offensivo. La domanda riguardava la fragilità della difesa, invece l’allenatore ha deviato sull’attacco: «Io vedo una squadra che prende tanti gol, ma che non ne fa nemmeno con le mani...». Un’espressione inequivocabile, diretta, pungente. E quanto mai onesta. I calciatori della Fiorentina faticano a segnare, lo conferma il rapporto tra Expected goal e marcature concrete ampiamente negativo. L’XG. Si tratta del meccanismo di misurazione della qualità di un tiro e più in particolare della probabilità che si trasformi in rete. La Fiorentina ha un xG di 11.53 in Serie A, quindi secondo l’aspettativa avrebbe potuto segnare 12 gol alla settima giornata. Invece ne ha messi a referto 8, di cui uno è autogol di Johan Vasquez a Genova il 10 ottobre. Il saldo tra xG e gol segnati è, dunque, di -3.53: il secondo peggiore in campionato. Peggio ha fatto solo il Venezia, con un rapporto pari a -4.88. Si tratta chiaramente di un dato indicativo e non di una verità assoluta, che però fotografa bene lo stato di salute dei giocatori viola.



I MARCATORI. E ne accerta la scarsa produttività. Finora, in Serie A, sono andati a segno solo quattro elementi della rosa attuale, metà dei quali nemmeno attaccanti. Guida la classifica cannonieri viola Mastantuono, a quota 3 gol. Poi Pellegrino che ha segnato 2 reti. Infine Pongracic e Jimenez, fermi a 1. Se estendiamo lo studio alla Coppa Italia si aggiungono le reti di Ndour, Jimenez, Gonçalves, Gnonto e di nuovo Pellegrino. Gli altri giocatori sono a secco. Colpisce a maggior ragione l'assenza dei vari Beto e Njie, acquistati per migliorare la fertilità offensiva.



DATI OSTILI. Le statistiche descrivono una Fiorentina qualitativa ma poco concreta: la percentuale di conversione in rete dice 6,90% al pari del Bologna. È la diciassettesima peggiore in Serie A. Seguono Genoa (6,41%), Venezia (6,12%) e Parma (5,33%). Serve un cambio di passo immediato, altrimenti la Viola rischia di trovarsi a rincorrere le avversarie non avendo ancora giocato un quinto della stagione. Per intendersi, squadre come Monza, Sassuolo e Frosinone, i cui reparti offensivi possono considerarsi sulla carta inferiori, hanno già siglato 13, 12 e 13 gol. Un dato da non sottovalutare.



BALLOTTAGGIO. In vista della trasferta di domenica si prospetta un ballottaggio tra Beto e Pellegrino. Quest’ultimo è in vantaggio sull’ex Udinese, che deve appunto sbloccarsi in maglia viola. Vanoli ha impiegato più frequentemente l’argentino, che si è dimostrato più pratico e redditizio. I prossimi giorni saranno determinanti per capire chi tra i due sarà titolare a Milano, sempre che il tecnico non li schieri in coppia. Soluzione praticabile alla lunga, come ha detto lo stesso allenatore prima della gara contro il Como: «Per noi sono molto importanti e possono anche giocare insieme».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport