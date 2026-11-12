Il protagonista Corriere dello Sport: "La viola è ultima in Serie A per cross su azione. Ma Pellegrino è a 9 gol di testa dal 2025"

La Fiorentina crossa pochissimo. Ed è un peccato considerando le grandi qualità aeree di Pellegrino e i gol segnati di testa

Nell’estate del 1983 la Fiorentina acquistò una delle ali più forti della Serie A, Pasquale Iachini. Non ricordo un suo cross dalla trequarti, se non vedeva la linea bianca di fondo campo Pasquale non crossava. La traiettoria disegnava un arco in aria e arrivava a destinazione sulla testa degli attaccanti. Solo che nella stessa estate venne ceduto Francesco Graziani alla Roma, uno dei migliori colpitori di testa del campionato. Al suo posto giocò Paolo Monelli, che arrivò a 12 reti grazie anche agli assist di Iachini. A quei tempi non si parlava di “piedi invertiti”. I piedi delle ali erano a disposizione del centravanti, Claudio Sala e Franco Causio erano destri naturali e giocavano su quella fascia per mettere la palla in area. Iachini era mancino e metteva la palla da sinistra. Che poi tutt’e tre fossero in grado di trattare bene il pallone anche col piede opposto era un optional, alla squadra serviva il piede giusto.

ALI-GOL. Ora, ma non da ora, le ali stanno dalla parte opposta del piede preferito, così da accentrarsi per arrivare al tiro o, meno frequentemente, all’assist con un tocco corto e preciso per la prima punta. Orsolini, per fare un esempio, giocando a destra e convergendo al centro per calciare di sinistro, dal 2022-23 al campionato scorso è sempre andato in doppia cifra. Lo stesso possiamo dire di Berardi. Sono ali che segnano quasi sempre più dei centravanti.



LA TESTA DI PELLEGRINO. Anche nella Fiorentina le due ali giocano con i piedi alla rovescia. Mastantuono a destra, Njie a sinistra. Tagliano al centro e cercano la porta, non il compagno. In quella squadra il centravanti è Mateo Pellegrino, 192 centimetri di altezza e, anche per questo, formidabile specialista nei colpi di testa. Ci sono un dato e un gol che potrebbero indurre Vanoli a una modifica, magari temporanea, magari parziale, della manovra d’attacco. Il dato: da quando l’argentino ha segnato la sua prima rete di testa in Serie A (8 marzo 2025, Parma-Torino 2-2) è arrivato a quota 9 e nei primi 5 campionati d’Europa solo un altro giocatore, il nazionale croato Ante Budimir, attaccante dell’Osasuna (altezza 190 centimetri) che ne ha fatti altrettanti di testa. Il gol: domenica scorsa contro la Juventus, calcio d’angolo pennellato da Pedro Gonçalves, palla sul secondo palo, stacco di Pellegrino, colpo di testa e Fiorentina in vantaggio.



I CROSS. Tuttavia la classifica di Opta sui cross dimostra che la scelta di gioco di Vanoli non prevede il cross sistematico. Anzi, quasi non lo prevede visto che la Fiorentina è all’ultimo posto insieme al Milan per i cross su azione. In 11 partite ne ha fatti 124 (poco più di 11 ogni 90'), la Juventus prima in questa specialità è a 198. Intendiamoci, il modo in cui attacca la Viola ha diversi aspetti positivi se restiamo alle statistiche. Mastantuono è al secondo posto nella classifica dei tiri totali con 44 conclusioni, due in meno di Paz che però ha pure segnato un gol in meno del suo connazionale (4 Masta, 3 Nico). E allo stesso tempo Pellegrino ha già fatto 4 gol (il doppio dell’anno scorso) anche senza tanti cross. L’ideale sarebbe una variazione al tema, ogni tanto le due ali si scambiano il posto e si mettono a crossare con il piede giusto, come faceva Pasquale Iachini. Ma forse è un calcio vecchio e non è più di moda.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport