Corriere dello Sport: “La soluzione non c’è ma Italiano la crea: Nico Gonzalez farà il centravanti”

Cabral infortunato (Torino, Lazio e Bologna in campionato, più ancora Torino nel mezzo in Coppa Italia fuori dalla portata del brasiliano e siamo così intorno al dieci del mese prossimo, obiettivo di massima per il rientro), Jovic corpo estraneo al gioco viola che più non si può: ma di un centravanti Italiano e la Fiorentina hanno bisogno e se fosse stato necessario, e non lo era, la partita dell’Olimpico di domenica sera ha dato l’ennesima riprova dell’esigenza non più rimandabile. Però, se la società non cambia idea – e al momento non ha dato segnali di voler cambiarla – non c’è la volontà di acquistare un centravanti. E allora? Allora Gonzalez. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO: “FIORENTINA PER GONZALEZ CHIEDE 40 MILIONI. NON SOLO LEICESTER SU DI LUI”