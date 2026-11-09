L'analisi Corriere dello Sport: "La Juve parte bene poi rischia la sconfitta. Per Vanoli tanta energia e buoni segnali"

La Fiorentina va due volte avanti e viene sempre rimontata: il 2-2 finale è giusto. De Gea non è impeccabile sul pareggio bianconero, ma nel finale i viola sfiorano il colpaccio

Giusto così. La Juve ha giocato e rimontato due volte, conducendo quasi interamente la partita. La Fiorentina poteva vincerla e piazzare l’allungo decisivo se solo avesse avuto una dose di cattiveria in più. Gli spazi per colpire la Signora si erano aperti, Vicario due volte nel finale è stato costretto a blindare il pareggio con l’aiuto di Bremer, che aveva appena firmato di testa il 2-2. Non sono bastati i gol di Pellegrino e Njie per spuntarla, ma Vanoli ha indovinato il copione. Squadra viva, coperta bene e costretta a restare a lungo sotto la linea della palla. Bianconeri in progresso, sono arrivati bene alla sosta, stanno cominciando a giocare in pressione come chiede Spalletti. Concedono qualcosa appena tirano il fiato, inevitabile giocando ogni tre giorni. Devono spendere e correre tanto per segnare. Il solito sospetto: c’è un difetto di concretezza davanti anche se Woltemade ha realizzato il suo primo gol in Serie A e Kolo Muani funziona da ala destra: come si regolerà Lucio quando rientreranno Nico Gonzalez e Conceiçao?

GOL E PRESSIONE. La Juve ha preso palla e si è fiondata subito avanti, come chiede Spalletti, nel tentativo di guadagnare metri. La Fiorentina ha segnato, sfruttando l’unico calcio d’angolo del suo primo tempo. Erano passati solo quattro minuti. Colpo di testa di Pellegrino lasciato solo sul secondo palo. Quarto centro in campionato dell’ex Parma, assai sofferto da Bremer nel corpo a corpo. Un gol scritto dal destino. La Signora in estate lo aveva sedotto e abbandonato. La salita non ha spaventato i bianconeri, ma la Viola teneva bene il campo, dura nei contrasti, pungente quando poteva ripartire. Ci è riuscita poco sino a quando non ha subìto il pareggio, firmato da Woltemade e costruito da Kolo Muani. Errore di Viery. Bravo il francese, incontenibile sulla fascia destra, come era già accaduto in Olanda. Kalulu e McKennie ne alimentavano la corsa e le ripartenze. Subito dopo ha sfondato di nuovo, costruendo l’azione del possibile raddoppio, ma De Gea con i piedi è riuscito a respingere su Woltemade. Un’altra conferma: non si tratta di un acquisto sbagliato, ma era sbagliata l’idea che potesse sostituire Vlahovic nel disegno di partenza.



ALLUNGO . La Juve ha chiuso all’intervallo con 8 angoli, il 65% di possesso, 13 tiri e quattro occasioni pulite (compresi i due tentativi di Cabal e un colpo di testa di McKennie prima del pareggio) per segnarne un altro. Una sola criticità: appena i bianconeri allentavano nei duelli, cercando di respirare, la Fiorentina se ne andava in campo aperto. Una percussione di Mastantuono e un’altra capocciata di Pellegrino dovevano far scattare l’allerta. I viola avevano più energia, come si è visto dalla cattiveria con cui sono tornati in vantaggio in apertura di ripresa. Oulai ha aperto il gioco, Vicario ha smanacciato il cross di Jimenez, Njie è sbucato in mischia e ha messo dentro. Troppo passivi McKennie e Bremer.



LOTTA. Spalletti ha risposto con un triplo cambio. Dentro Alajbegovic, Zhegrova e Celik. Fuori Boga, Woltemade e Cabal. Vanoli ha inserito Brescianini e Fagioli. Standing ovation del Franchi per Oulai. La Juve non ha mollato. Joao Mario super su McKennie. Molto meno Pellegrino, scavalcato dall’angolo di Alajbegovic. Bremer non si è lasciato sfuggire l’occasione, segnando ancora di testa: 2-2 a più di venti minuti dalla fine. Kolo centravanti è durato poco. Lucio voleva vincerla, così ha tolto McKennie e ha inserito Ekhator, allargando di nuovo il francese. La Signora spingeva senza sprint, serbatoio vuoto. La Fiorentina non ha concesso quasi niente e ha finito in avanti. Ci poteva scappare il colpo, ma Vicario si è allungato due volte su Brescianini e su Mastantuono. Vittoria al Franchi rimandata ancora dopo sei mesi.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport