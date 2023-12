Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole curare Nico con l’hydroworx, strumento in grado di accelerare il recupero 

Nico Gonzalez, la sua assenza peserà. E questo nonostante l’ex Stoccarda, già nei giorni successivi allo stop, fosse apparso di buon umore e in casa Fiorentina, nelle strutture del Viola Park, siano presenti strumenti di lavoro all’avanguardia in grado di accelerare il recupero dagli infortuni (su tutti l’hydroworx, macchinario fatto venire dagli Stati Uniti). Al di là della delusione di dover fare a meno di Gonzalez per due mesi, in casa Fiorentina si è tirato comunque un (mezzo) sospiro di sollievo. Visto che, subito dopo le scene di pianto che avevano visto protagonista l’argentino a Budapest, il sospetto nell’ambiente era che il giocatore si fosse “strappato” e che dunque la lesione fosse di terzo grado. lo scrive il Corriere dello Sport.