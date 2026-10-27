Dramma viola Corriere dello Sport: "La Fiorentina mai aveva perso 6 delle prime 8. Stessi punti dello scorso anno e difesa peggiore"

Non si tratta di rilievi soggettivi che possono lasciare il tempo che trovano, ma sono invece fatti oggettivi e quelli li contesti male

Sembrava oggettivamente impossibile aggiornare in negativo i record già pessimi della scorsa stagione e invece la Fiorentina ci sta riuscendo: quindi, è ovvio che i pensieri vadano a quanto è accaduto dodici mesi fa, e forse è giusto così, perché se non altro obbligano a riprendersi in un caso le cose buone e nell’altro, soprattutto, a non ripetere quelle sbagliate. La situazione, volenti o nolenti, ormai somiglia a quella di allora e far finta di nulla, a proposito, sarebbe l’errore più grande.

REALISMO E SOLUZIONI. Poi, uno può e deve considerare tutte le spiegazioni possibili per uscirne: il mercato che aveva fatto molti se non tutti contenti, le scelte del club ad ogni piano di intervento per indicare una via che sembrava finalmente nuova e finalmente in controtendenza, la Fiorentina che dava un taglio netto alla Fiorentina del passato recente, la qualità di oggi superiore alla qualità di ieri (eppure...). Intanto, il risultato, dopo due mesi di campionato che sono pochi e tanti insieme, è che la squadra viola ha gli stessi miseri quattro punti dopo otto turni del torneo 2025-26. E se in quei giorni era tutto uno scattare di allarmi, con intensità a salire ancora per parecchie settimane e stop non prima della fine dell’inverno, qual è il motivo per cui stavolta non si debba avvertire il possibile pericolo? La fiducia va bene, guardare avanti per costruire meglio ancora, fermo restando che senza basi non c’è presente e non c’è tanto meno futuro, ma il realismo è fondamentale, essenziale e non derubricabile a pessimismo come autolesionistica forma di presunzione, essendo davvero l’unico modo per rimediare ai danni di quest’altro inizio di stagione che sta mettendo a dura prova la passione e la voglia di Fiorentina dei tifosi viola.



NUMERI, CHE DOLORE. Perché la questione da cui tutto muove è una e una soltanto: non si tratta di rilievi soggettivi che possono lasciare il tempo che trovano, ma sono invece fatti oggettivi e quelli li contesti male. Anzi, non li contesti. Parla la classifica e dice che se i punti sono gli stessi (e la posizione, chiaramente), i gol presi sono addirittura di più rispetto a dodici mesi fa (ben diciannove contro dodici) e aggiungono un ulteriore elemento di preoccupazione: da che calcio è calcio, la difesa (fase difensiva, per essere chiari) che cammin facendo continua a subire troppo, da problema si trasforma in un’equazione irrisolvibile. Nel frattempo l’attacco (fase offensiva) fa tanta fatica a segnare (nove gol all’attivo: magra consolazione che Cagliari, Bologna, Genoa, Venezia e Parma abbiano fatto peggio, idem che l’anno passato fossero sette) e i pensieri aumentano. Figurarsi se le statistiche raccontano che, per la prima volta in cent’anni di storia e novantuno stagioni di Serie A dal 1931-32 ad oggi, la Fiorentina è riuscita nell'impresa al contrario di perdere sei delle prime otto partite di campionato. Mai successo, quest’anno sì. Atalanta, Sassuolo, Juventus, casa-fuori-casa: è necessario che alla nuova sosta ci arrivi una Fiorentina diversa. Nella consapevolezza e nella classifica, e neppure in quest’ordine.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport