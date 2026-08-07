Corriere dello Sport: "La Fiorentina del 6 agosto va bene così. E' un 4-3-2-1 declinabile in un 4-3-3"

Una buona prova della squadra di Grosso, anche se con una pecca finale che mette il punteggio sull'1-1. Grande prova di Atta.

L ' uno a uno contro il Deportivo A Coruna (nuova denominazione per i galiziani che tornano in Liga dopo otto anni) nel segno del 4-3-2-1, ancora e sempre più, perché Grosso proponeva così la sua Fiorentina al Viola Park, come già fatto sia con Watford che Real Madrid nelle due amichevoli precedenti, mentre Mastantuono arrivava a Peretola travolto dall’entusiasmo dei tifosi viola: e il talento argentino sarà il punto di riferimento di questo sistema di gioco che può tranquillamente declinare verso il 4-3-3, lassù sulla fascia destra in attacco dove ieri sera c’era Atta in coppia con Gudmundsson, e certo il francese ex Udinese non ne pagherà le conseguenze uscendo, ma semplicemente andrà a fare la mezzala sinistra alzando la qualità nel mezzo.

GIOIELLO NDOUR. Insomma, prove di Fiorentina che sarà a una settimana esatta dal debutto ufficiale in stagione con la Coppa Italia e a poco più di due dall’esordio in campionato lunedì 24 all’Olimpico ospite della Roma, con Joao Mario (un paio di iniziative interessanti) schierato a destra nella linea arretrata a proposito di prime volte, settimo degli otto acquisti (indovinate chi è l’ottavo?) schierati da Grosso nella costruzione della nuova squadra viola che più nuova non si può. Con Valdepenas titolare dall’altra parte della difesa (buon passo il ventenne di scuola Real), con Fagioli tra Ndour e Brescianini, con Kean centravanti preferito a Piccoli e tutto messo insieme qualcosa di positivo si è visto. Merito di Fagioli che regista è e dev’essere (occhio però all’errore in impostazione nella trequarti viola) e dai suoi piedi è partito il cross che rifinito di testa da Dragusin è stato scaraventato da Ndour alle spalle del Ferllo con un magnifico destro al volo (17’) e, poi, sempre il destro con il radar del piacentino ha messo in movimento Gudmundsson in area avversaria e nel rimpallo Kean non ha trovato la porta a pochi metri dal portiere spagnolo. Merito di Atta che state sicuri inventa sempre col pallone tra i piedi e sottoporta è puntualmente in agguato grazie a ottimi tempi d’inserimento, dello stesso Kean che ha sfiorato il raddoppio al 41’ con la deviazione involontaria di Noè sul palo, ma per merito pure di Dragusin e Ranieri che non hanno dato spazio ad Aubameyang (sì, lui) e agli altri attaccanti del Depor.



PASTICCIO E PARI. Poco un gol di vantaggio all’intervallo per la Fiorentina che al tramonto del quarto d’ora della ripresa Grosso ha rivisto e corretto in un inedito 4-4-1-1, con Mandragora a rinforzare il centrocampo nel contrasto al possesso palla crescente della formazione di Hidalgo e Atta alle spalle (se non spesso accanto) a Kean. E un gol non è bastato per tenere l'1-0 tra mille cambi, nonostante altre opportunità per segnare (Kean, Ndour) inframezzate anche dalla traversa di Villares, perché a un passo proprio dal 90’ Pongracic (tocco/passaggio all'indietro) e Christensen (pallone bloccato) hanno determinato la punizione a due in area viola che Nsongo, sfruttando un paio di sponde viola (l’ultima di Fabbian) ha battuto il portiere danese per l’1-1. Risultato a parte (Grosso arrabbiatissimo con l'arbitro alla fine per il fischio contestato), la Fiorentina del 6 agosto va bene così .

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport